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Товарищеские матчи
Верес
10.09.2023 13:00 – FT 3 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
10 сентября 2023, 19:58 | Обновлено 10 сентября 2023, 20:00
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Верес – Полесье – 3:1. Четыре тайма. Видео голов и обзор матча

Ровенская команда победила «Полесье» в товарищеском матче

10 сентября 2023, 19:58 | Обновлено 10 сентября 2023, 20:00
380
0
Верес – Полесье – 3:1. Четыре тайма. Видео голов и обзор матча
Скриншот с трансляции

Состоялся товарищеский матч между ровенским «Вересом» и житомирским «Полесьям». Игра проходила в формате четырех таймов по 30 минут.

Победу в матче одержали хозяева со счетом 3:1. У них голами отличились Гайдучик, Марусич и Ковалюк.

В составе «Полесья» гол забил Эмиль Мустафаев с пенальти.

Товарищеский матч.

«Верес» – «Полесье» – 3:1
Голы: Гайдучик, 35, Марусич, 84, Ковалюк, 109 – Мустафаев, 100, пен.

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Источник Sport.ua
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