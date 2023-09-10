Верес – Полесье – 3:1. Четыре тайма. Видео голов и обзор матча

Состоялся товарищеский матч между ровенским «Вересом» и житомирским «Полесьям». Игра проходила в формате четырех таймов по 30 минут.

Победу в матче одержали хозяева со счетом 3:1. У них голами отличились Гайдучик, Марусич и Ковалюк.

В составе «Полесья» гол забил Эмиль Мустафаев с пенальти.

Товарищеский матч.

«Верес» – «Полесье» – 3:1

Голы: Гайдучик, 35, Марусич, 84, Ковалюк, 109 – Мустафаев, 100, пен.