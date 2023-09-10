Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига10 сентября 2023, 19:58 | Обновлено 10 сентября 2023, 20:00
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Верес – Полесье – 3:1. Четыре тайма. Видео голов и обзор матча
Ровенская команда победила «Полесье» в товарищеском матче
10 сентября 2023, 19:58 | Обновлено 10 сентября 2023, 20:00
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Состоялся товарищеский матч между ровенским «Вересом» и житомирским «Полесьям». Игра проходила в формате четырех таймов по 30 минут.
Победу в матче одержали хозяева со счетом 3:1. У них голами отличились Гайдучик, Марусич и Ковалюк.
В составе «Полесья» гол забил Эмиль Мустафаев с пенальти.
Товарищеский матч.
«Верес» – «Полесье» – 3:1
Голы: Гайдучик, 35, Марусич, 84, Ковалюк, 109 – Мустафаев, 100, пен.
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