Верес 10 сентября сыграет спарринг с Полесьем
Команды заполнят паузу на матчи сборных
Как стало известно Sport.ua, после победы в 6-м туре УПЛ над «Черноморцем» футболистам «Вереса» дали четыре дня отдыха.
По информации нашего источника, возобновят тренировочный процесс подопечные Сергея Лавриненко 6 сентября в Ровно, а на 10 сентября запланирован домашний спарринг с «Полесьем». Поскольку в обеих командах будут привлечены лучшие игроки из молодежного состава, то есть договоренность сыграть четыре тайма по 30 минут каждый, чтобы все имели возможность проявить себя.
В лазарете находится только защитник Денис Балан, а Дмитрий Клец и Роман Гагун после возобновления тренировочного процесса уже смогут заниматься в общей группе.
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