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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 14:22 |
56
0

Верес 10 сентября сыграет спарринг с Полесьем

Команды заполнят паузу на матчи сборных

03 сентября 2023, 14:22 |
56
0
Верес 10 сентября сыграет спарринг с Полесьем
ФК Верес

Как стало известно Sport.ua, после победы в 6-м туре УПЛ над «Черноморцем» футболистам «Вереса» дали четыре дня отдыха.

По информации нашего источника, возобновят тренировочный процесс подопечные Сергея Лавриненко 6 сентября в Ровно, а на 10 сентября запланирован домашний спарринг с «Полесьем». Поскольку в обеих командах будут привлечены лучшие игроки из молодежного состава, то есть договоренность сыграть четыре тайма по 30 минут каждый, чтобы все имели возможность проявить себя.

В лазарете находится только защитник Денис Балан, а Дмитрий Клец и Роман Гагун после возобновления тренировочного процесса уже смогут заниматься в общей группе.

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Источник Sport.ua
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