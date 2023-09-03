Верес 10 сентября сыграет спарринг с Полесьем

Как стало известно Sport.ua, после победы в 6-м туре УПЛ над «Черноморцем» футболистам «Вереса» дали четыре дня отдыха.

По информации нашего источника, возобновят тренировочный процесс подопечные Сергея Лавриненко 6 сентября в Ровно, а на 10 сентября запланирован домашний спарринг с «Полесьем». Поскольку в обеих командах будут привлечены лучшие игроки из молодежного состава, то есть договоренность сыграть четыре тайма по 30 минут каждый, чтобы все имели возможность проявить себя.

В лазарете находится только защитник Денис Балан, а Дмитрий Клец и Роман Гагун после возобновления тренировочного процесса уже смогут заниматься в общей группе.