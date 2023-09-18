Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023

С 12 по 17 сентября прошли матчи группового раунда финала Кубка Дэвиса 2023.

С группы А в плей-офф турнира вышли команды Канады и Италии. Канадцы выиграли все 3 поединка. Итальянцы набрали 2 очка.

С группы В в «Финале 8» сыграют Австралия и Великобритания. Эти сборные поделили первые два места, а по результату личной встречи первую позицию заняли австралийцы. В последнем туре Великобритания боролась за выход из группы с Францией, обыграв ее 2:1.

С группы С в плей-офф пробились Чехия и Сербия, а с группы D – Финляндия и Нидерланды.

Участники плей-офф Кубка Дэвиса 2023:

Канада

Италия

Австралия

Великобритания

Чехия

Сербия

Финляндия

Нидерланды

Плей-офф финала пройдет в Малаге с 21 по 27 ноября.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА