Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Кубок Дэвиса
18 сентября 2023, 00:50 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:02
180
0

Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023

С 12 по 17 сентября прошли матчи группового раунда 111-го розыгрыша командного турнира

18 сентября 2023, 00:50 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:02
180
0
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Getty Images/Global Images Ukraine

С 12 по 17 сентября прошли матчи группового раунда финала Кубка Дэвиса 2023.

С группы А в плей-офф турнира вышли команды Канады и Италии. Канадцы выиграли все 3 поединка. Итальянцы набрали 2 очка.

С группы В в «Финале 8» сыграют Австралия и Великобритания. Эти сборные поделили первые два места, а по результату личной встречи первую позицию заняли австралийцы. В последнем туре Великобритания боролась за выход из группы с Францией, обыграв ее 2:1.

С группы С в плей-офф пробились Чехия и Сербия, а с группы D – Финляндия и Нидерланды.

Участники плей-офф Кубка Дэвиса 2023:

  • Канада
  • Италия
  • Австралия
  • Великобритания
  • Чехия
  • Сербия
  • Финляндия
  • Нидерланды

Плей-офф финала пройдет в Малаге с 21 по 27 ноября.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА

По теме:
Кубок Дэвиса. 6-й день. Франция и Великобритания устроили мегазарубу
Кубок Дэвиса. День 6. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
сборная Канады по теннису сборная Италии по теннису сборная Австралии по теннису сборная Великобритании по теннису сборная Чехии по теннису сборная Сербии по теннису сборная Финляндии по теннису сборная Нидерландов по теннису Кубок Дэвиса-2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Футбол | 17 сентября 2023, 19:00 26
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес

Дебютант прошлого сезона на данный момент поднялся на вторую строчку турнирной таблицы

Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Футбол | 17 сентября 2023, 11:26 33
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского

Экс-форвард «Динамо» на недавнем видео был не в лучшем состоянии

Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
Волейбол | 17.09.2023, 00:34
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
Сачко после победы над Молчановым взял титул в Щецине
Теннис | 16.09.2023, 21:49
Сачко после победы над Молчановым взял титул в Щецине
Сачко после победы над Молчановым взял титул в Щецине
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Футбол | 17.09.2023, 01:15
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
17.09.2023, 19:19 10
Футбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 10
Футбол
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
17.09.2023, 08:50 2
Теннис
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
16.09.2023, 15:58 13
Волейбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17
Футбол
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
16.09.2023, 00:37 4
Футбол
Роналду подал в суд на Ювентус
Роналду подал в суд на Ювентус
16.09.2023, 12:52 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем