Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
С 12 по 17 сентября прошли матчи группового раунда 111-го розыгрыша командного турнира
С 12 по 17 сентября прошли матчи группового раунда финала Кубка Дэвиса 2023.
С группы А в плей-офф турнира вышли команды Канады и Италии. Канадцы выиграли все 3 поединка. Итальянцы набрали 2 очка.
С группы В в «Финале 8» сыграют Австралия и Великобритания. Эти сборные поделили первые два места, а по результату личной встречи первую позицию заняли австралийцы. В последнем туре Великобритания боролась за выход из группы с Францией, обыграв ее 2:1.
С группы С в плей-офф пробились Чехия и Сербия, а с группы D – Финляндия и Нидерланды.
Участники плей-офф Кубка Дэвиса 2023:
- Канада
- Италия
- Австралия
- Великобритания
- Чехия
- Сербия
- Финляндия
- Нидерланды
Плей-офф финала пройдет в Малаге с 21 по 27 ноября.
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