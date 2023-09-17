Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко

Лондонский «Арсенал» хочет продлить контракт с левым защитником Александром Зинченко, сообщает издание 90min.

Сейчас клуб работает над контрактами Мартина Эдегора и Бена Уайта, но следующей приоритетной целью является продление соглашения с 26-летним украинцем. Впрочем, нет нужды спешить, ведь действующий контракт Александра действует до лета 2026 года и он счастлив в клубе.

Александр Зинченко присоединился к Арсеналу летом 2022 года и за это время успел провести 36 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 голевыми передачами.