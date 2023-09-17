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  4. Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко
Англия
17 сентября 2023, 12:20 |
1232
2

Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко

Контракт украинца является одной из приоритетных задач клуба

17 сентября 2023, 12:20 |
1232
2
Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» хочет продлить контракт с левым защитником Александром Зинченко, сообщает издание 90min.

Сейчас клуб работает над контрактами Мартина Эдегора и Бена Уайта, но следующей приоритетной целью является продление соглашения с 26-летним украинцем. Впрочем, нет нужды спешить, ведь действующий контракт Александра действует до лета 2026 года и он счастлив в клубе.

Александр Зинченко присоединился к Арсеналу летом 2022 года и за это время успел провести 36 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 голевыми передачами.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон продление контракта Английская Премьер-лига
Источник 90min
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Sukiyaki
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