Чего ждать от Максимова в Днепре-1

Днепряне провалили старт сезона, не выйдя в групповой турнир ни одного из трех еврокубков. К тому же дела в УПЛ обстоят не лучшим образом: у команды только 5 очков после четырех матчей. Главная задача Максимова очевидна – улучшение атмосферы внутри команды и улучшение результатов.

Не так давно у Максимова была очень похожая история с «Ворсклой», которая откровенно начала сыпаться после удачного сезона и выхода в Лигу Европы. Команда достигла пика и нуждалась в переменах. С отставкой Василия Сачко полтавчане тогда немного опоздали. В «Днепре-1» была где-то похожая ситуация с Александром Кучером, который дал команде даже больше, чем мог. Летом нужно было прощаться и пожать друг другу руки, а не заваливать старт сезона. В «Ворскле» Максимов очень быстро вернул команду в чувство. Клуб из Полтавы не только начал стабильно набирать очки, но и дошел до финала Кубка Украины.



Сейчас у «Днепра-1» очень хороший состав по меркам УПЛ. Нужно игрокам только добавить эмоций, встряхнуть команду изнутри. Максимов это всегда отлично умел.

Днепряне потеряли почти всех иностранцев. Как-то нужно компенсировать эти потери. Здесь важно умение Юрия Вильевича работать с молодыми игроками. В свое время в «Оболони» он дал дорогу в большой футбол Николаю Морозюку, Денису Бойко, которые в «Динамо» никак не могли подойти к первой команде. В «Ворскле» сразу стал доверять нынешнему вратарю «Шахтера» Дмитрию Ризныку.

Честно говоря, не вижу ничего особенного в юношеской команде «Днепра-1». Вряд ли там много футболистов, которые достигнут взрослого футбола. Но тут важен взгляд Максимова. Он сможет увидеть свое, особенное. Уровень футбола в Украине не очень высок, потому все может быть. Никто год назад не мог даже предположить, что заиграет Валентин Рубчинский. Уроженцу Луцка никогда не выдавали больших авансов. Что-то свое увидел в нем тогдашний тренер команды Кучер.



В первую очередь, речь идет о футболистах, которые уже причастны к первой команде. Большие надежды, что наконец раскроет свой талант Даниэль Кивинда. Этому парню выдавали большие авансы, но пока он не может их подтвердить. Одна из главных причин - травмы. Максимов любит быстрых нападающих. Даниэль как раз игрок такого стиля, хорошо использующий пространство. После начала войны агенты возили его в «Бенфику» и «Базель», но проблемы со здоровьем не позволили там остаться.

СК Днепр-1. Юрий Максимов

Большие авансы выдают Даниилу Хану. Но это футболист 2006 года. В таком возрасте очень непросто играть в середине поля. Еще нужно физически окрепнуть. Наверное, это перспектива уже следующих сезонов.

Максимов должен помочь выйти на новый уровень молодым игрокам, уже сейчас играющим за первую команду. Рубчинский показывает хороший прогресс. Новому тренеру очень важно обеспечить его дальнейший рост. Аналогично где-то по Якову Кинарейкину. В свое время Юрий Вильевич дал дорогу в футбол молодым вратарям Бойко и Ризныку, возможно, сейчас получится все повторить с Кинарейкиным. Хотя конкурент в лице Евгения Волынца выглядит очень грозно.



Умение Максимова найти подход к игроку может также пригодиться в «Днепре-1». В свое время Владислав Кулач никак не смог себя найти ни в Украине, ни за границей, а затем в «Ворскле» стал лучшим бомбардиром и перешел в «Динамо». Сейчас у «Днепра-1» также есть целый ряд талантливых игроков, которые себя полноценно раскрыть не могут.

В первую очередь, речь о Богдане Ледневе. За «Динамо» у него не получилось зацепиться. В Венгрии тоже ничего не показал. Я думаю, что такой футболист будет очень близок к принципам футбола Максимова благодаря своему умению отдать пас и поставленному удару.

В Бельгии совсем потерялся Александр Филиппов. Теперь нужно возвращать ему уверенность в своих силах. Здесь скорее нужно работать не с физическими кондициями, а с психологией нападающего.

Я думаю, что к таким футболистам можно отнести Игоря Когута. Где-то по стилю игры он похож на Максимова во время карьеры. Такой же неуступчивый, эмоциональный, настойчивый. Пока карьера Когута особо не пошла вверх. Он все еще подает надежды.



Очень серьезно поменяется селекция. Максимов работает с агентом Максимом Кагординым. Фактически, он отвечал за трансферы в Полтаве, когда работал Юрий Вильевич. Я предполагаю, что свой взгляд на селекцию, а также отношения с Кагординым стали главными причинами того, что Максимов не задержался в «Полесье».

Появление молодых футболистов из Африки или более-менее сформированных балканцев не станет неожиданностью для «Днепра-1». Возможно появление тех игроков, с которыми напрямую работает Кагордин. В «Динамо» без шансов сидит Навин Малыш. Возможно, Максимову доверят переход во взрослый футбол Матвея Пономаренко.

Я бы не исключал появления в Днепре бывших игроков «Ворсклы», которые вместе работали с Максимовым. Появление в команде Владислава Кулача выглядит очень возможным. Особенно на фоне недавней информации, что он мог вернуться в Полтаву из Азербайджана.



В игровом плане Максимов – это быстрый футбол. Команда не нуждается в контроле мяча. В атаке ставка делается на активность и индивидуальное мастерство флангов. Я могу предположить, что в такой системе координат окажется не очень нужен один из лидеров команды Александр Пихаленок. Не зря вокруг него сейчас столько слухов. У Максимова на первом месте – работоспособность, умение выполнять много беговой работы, а не тонкое понимание футбола.

Я считаю, что Юрий Вильевич сразу сможет улучшить игру и результаты «Днепра-1». Ниже 4 места команда по итогам сезона не опустится. Проблема в том, что Максимов – тренер не очень дальней перспективы. Он очень хорошо умеет работать в кризисных условиях, а когда команда улучшает результаты и нужно развиваться дальше, возникают проблемы. Вспомните «Ворсклу». Они сразу начали набирать очки и даже были близки к победе в Кубке Украины. В следующем сезоне от команды ждали уже многого, но «Ворскла» начала явно пробуксовывать.

Сергей ТИЩЕНКО