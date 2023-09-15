Максимов точно наладит игру. Но тактических новаций ждать не стоит

После внезапной, но вполне закономерной отставки Александра Кучера с поста главного тренера «Днепра-1», слухи упорно сватали в команду тренера-легионера. Сложно сказать, чего именно в этих слухах было больше – желания действительно подписать условного испанца, или, все же, желания выдать желаемое за действительное.

В итоге желание днепрян (если оно на самом деле было) заполучить тренера из Европы накрылось медным тазом. Произошло сие в первую очередь из-за войны в нашей стране, ведь Днепр находится под постоянным прицелом рашистских бомбардировок. Лишь отчаянный иностранец согласился бы в такое время возглавить клуб.

Но в данном случае есть и другая причина того, что с легионером не срослось. По нашей информации, «Днепр-1» не смог предложить испанцу Гарсии такие финансовые условия, из-за которых он мог пересилить свой страх и приехать работать в Украину.

Эта информация в целом подтверждает тезис о том, что в нынешнем сезоне аппетиты днепрян поубавились по сравнению с сезоном прошлым. Тогда Красников сумел замылить глаза руководству «Днепра-1», однако после того, как команда не смогла стать чемпионом, а также после того, как бесславно вылетела из квалификации трех еврокубков, возможность финансового маневра у Красникова заметно снизилась. А он в таких условиях работать не привык. Поэтому и покинул клуб.

Ну и, конечно же, одним из главных катализаторов уменьшения днепровского аппетита стал арест негласного инвестора клуба Коломойского. Игорю Валериевичу сейчас точно не до футбола. Посему и «Днепру-1» не до жиру. Быть бы живу.

На фоне ослабления, падения всех этих «аппетитов» и возникла кандидатура Юрия Максимова – кризисного менеджера, зачастую привыкшего работать в кризисных условиях.

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Ради работы в «Днепре-1» Юрий Вильевич разорвал контракт со «Звягелем», выступающим во Второй лиге. Ну, со стороны такой поступок 54-летнего тренера может выглядеть не совсем красиво. Но признайтесь: а кто бы из нас поступил не так, как Максимов?

Я почему-то уверен, что вряд ли бы кто-нибудь отказался от предложения поработать в элитном дивизионе с хорошей командой. Да и, насколько я понимаю, руководство «Звягеля» по-человечески отнеслось к решению Максимова. Как говорится, без обид.

СК Днепр-1. Юрий Максимов

С Юрием Вильевичем перебрался на новое рабочее место и его тренерский штаб. Бывших ассистентов Кучера в обойме Максимова не будет.

В принципе, это говорит о том, что Юрию Вильевичу удобно работать с теми специалистами, которых он выбирает сам, а не ему навязывают. Собственно, подавляющее большинство тренеров поступают аналогично.

Но, с другой стороны, нужно принимать во внимание и определенную «специфичность» (назовем это так) новоиспеченного рулевого «Днепра-1». Человек он очень эмоциональный, импульсивный, вспыльчивый, хотя по его очень сухим интервью этого и не скажешь. Далеко не каждый тренер сможет (или хотел бы) работать в спарке с Максимовым.

Помнится, первым ассистентом Юрия Вильевича на его посту главного тренера «Ворсклы» был Виктор Уляницкий. Этот мягкий и неконфликтный человек фактически был правой рукой Максимова в полтавской команде. Но даже потрясающее умение сглаживать углы не помешало Уляницкому бросить любимую работу после постоянных издевок со стороны своего непосредственного босса.

Да, Максимов – явно не подарок. Он и футболистом был таким – за кулаком в карман не лез. И тренер из него такой же получился – жесткий, прямолинейный, своенравный.

Но вот что касается своих футболистов, то Максимов их никогда в обиду не давал. Ярчайший пример с участием Юрия Вильевича, тогда еще главного тренера ЦСКА, и вратаря «Динамо-2» Александра Рыбки наверняка многим памятен до сих пор.

Напомню лишь, что после того, как Рыбка накинулся с кулаками на игрока армейцев Матюка, на поле выбежал Максимов и так врезал распоясавшемуся динамовцу, что того с сотрясением мозга увезли в больницу.

Дисциплинарные органы всерьез рассматривали вопрос о пожизненной дисквалификации Максимова, но все закончилось временным отстранением от футбола.

Так вот, похожие случаи в карьере Максимова-тренера были и позже.

И, что еще интересно (или показательно), Юрий Вильевич может поставить на место не только соперника, но и своего подопечного. Если тот будет слишком зарываться.

Так что футболистам «Днепра-1» (да и административному штабу команды) следует готовиться не только к возможным штрафам за опоздания или подобные проступки, но и к возможному более суровому наказанию от Максимова.

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Вместе с тем нельзя не отметить и тот факт, что, наряду с нарочитой строгостью, Максимов-тренер культивирует «семейную» атмосферу в своей команде.

В частности, в его «Ворскле» было так: шашлыки на выходных, общие празднования дней рождений, общие походы в бары и караоке.

Так что в этой связи нужно отдать должное Юрию Вильевичу: где нужно, он сможет закрутить гайки до невозможности, а в некоторых других моментах он наоборот – послабит их.

Футбол, культивируемый Максимовым, будет отличаться от футбола, который пытался поставить «Днепру-1» Кучер. Если упростить, то получится примерно вот что.

Бывший наставник днепрян пытался играть, как «Барселона»: в контроль мяча, с позиционной атакой, со множеством передач. Прежние команды Максимова играли иначе: в более простой футбол.

В частности, в «Ворскле» он практиковал вертикальную игру, быстрый переход центра поля с целью создания условий для количественного превосходства в атаке. Нечто подобное прививал ван Леувен «Заре» в прошлом сезоне.

СК Днепр-1

Скорее всего, и в «Днепре-1» Максимов начнет с упрощения игры. Его вряд ли можно назвать тактическим гением, но то, что этот тренер может находить подход к футболистам, раскрепостить их, может в не самых идеальных условиях построить вполне конкурентную команду – это очевидно.

Помнится, «Ворсклу» Максимов возглавил в тот момент (ноябрь 2019-го), когда команда занимала последнее место. Казалось, что ситуацию уже не исправишь. Но Юрий Вильевич тогда в раздевалке команды сказал, что «ниже мы уже опустимся, нужно попробовать вместе подняться».

И «Ворскла» поднялась. И в еврокубки, и в финал Кубка Украины.

Только вот на большее доселе кризисный менеджер Юрий Максимов не претендовал. Порой опыта не хватало, порой смелости.

И тут он получает отличную по меркам УПЛ команду (с точки зрения комплектации), которая нуждается скорее в профессоре, нежели в учителе физкультуры.

Как считаете, справится?