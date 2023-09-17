Дебют Максимова. Днепр-1 и Колос сыграли вничью

В воскресенье, 17 сентября, состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Днепр-1» и коваливский «Колос». Для днепровского клуба эта встреча стала первой на домашнем стадионе после почти двухлетнего перерыва. На должности главного тренера «Днепра-1» дебютировал Юрий Максимов.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Днепр-1» – «Колос» – 1:1

Гуцуляк (68) – Салабай (61).

Когут (26), Бабенко (58) – Черноморец (42).

«Днепр-1»: Волынец, Сарапий, Сваток, Кравец, Танчик (Мирошниченко, 70), Бабенко, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Е.Пасич (Леднев, 55), Гуцуляк (Филиппов, 84).

«Колос»: Фесюн, Бондаренко, Черноморец, Золотов, Цуриков, Лучкевич, Милько, Демченко, Велетень (Мякушко, 70), Диего (Болбат, 75), Салабай (Безбородько, 75, Попов, 90+4).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

ДНЕПР-1 - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА