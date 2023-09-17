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  4. Дебют Максимова. Днепр-1 и Колос сыграли вничью
Чемпионат Украины
Днепр-1
17.09.2023 15:00 – FT 1 : 1
Колос К
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Украина. Первая лига
17 сентября 2023, 16:55 | Обновлено 17 сентября 2023, 17:36
615
4

Дебют Максимова. Днепр-1 и Колос сыграли вничью

Коваливский клуб лучше действовал в первом тайме, днепровский - во втором

17 сентября 2023, 16:55 | Обновлено 17 сентября 2023, 17:36
615
4
Дебют Максимова. Днепр-1 и Колос сыграли вничью
СК «Днепр-1»

В воскресенье, 17 сентября, состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Днепр-1» и коваливский «Колос». Для днепровского клуба эта встреча стала первой на домашнем стадионе после почти двухлетнего перерыва. На должности главного тренера «Днепра-1» дебютировал Юрий Максимов.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Днепр-1» – «Колос» – 1:1

Гуцуляк (68) – Салабай (61).

Когут (26), Бабенко (58) – Черноморец (42).

«Днепр-1»: Волынец, Сарапий, Сваток, Кравец, Танчик (Мирошниченко, 70), Бабенко, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Е.Пасич (Леднев, 55), Гуцуляк (Филиппов, 84).

«Колос»: Фесюн, Бондаренко, Черноморец, Золотов, Цуриков, Лучкевич, Милько, Демченко, Велетень (Мякушко, 70), Диего (Болбат, 75), Салабай (Безбородько, 75, Попов, 90+4).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

ДНЕПР-1 - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Колос Ковалевка Днепр-1 - Колос отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua
дела у Днепра плохи
на что уж Колос унылая команда, но по моментам были явно лучше.
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0
Алексей Столетов
Беня уже в кутузке, а его недокоманде все ещё дарят левый опасный  штрафной на последней минуте, при том что на матче "есть VAR" 
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-2
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