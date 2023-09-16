В воскресенье, 17 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и коваливский «Колос». Встреча пройдет на стадионе «Днепр-Арена» в городе Днепр. Начало назначено на 15:00.

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Для «Днепра-1» поединок против «Колос» станет первым на домашнем стадионе после длительного перерыва, связанного с войной. На этот матч днепровский клуб выйдет под руководством нового главного тренера. Команду возглавил Юрий Максимов. О его назначении стало известно на этой неделе.

«Колос» на этой неделе пополнился двумя футболистами. Опытный 30-летний полузащитник Андрей Тотовицкий пришел в коваливский клуб из «Шахтера». Его команда Ярослава Вишняка взяла в аренду. 20-летний форвард Кирилл Попов подписал с «Колосом» полноценный контракт сроком на 3 года. Попов в прошлом сезоне играл за «Колос» на правах аренды с «Динамо».

«Днепр-1» и «Колос» встречались 10 раз. Днепровский клуб одержал 5 побед, 3 раза выиграл клуб из Коваливки, еще два матча завершились вничью. Разница мячей – 16:15 в пользу «Колоса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.