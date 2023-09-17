В воскресенье, 17 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало - в 17:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Днепр-1

На паузу, вызванную играми национальных сборных, днепровская команда пошла на одиннадцатом месте, имея в активе пять очков – победа, ничья и два поражения. И пусть в запасе еще две игры, но все равно, такое место как-то не годится команде, которая в прошлом сезоне отчаянно боролась за чемпионство.

Извлекать команду из низов таблицы будет новый главный тренер – с клубом отныне будет работать Юрий Максимов, для которого в УПЛ последней командой была полтавская «Ворскла», а последней командой, которую до сих пор тренировал – второлиговый «Звягель».

«Днепряне» благополучно вылетели из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, в результате чего лишилось смысла базирования команды в Ужгороде. Теперь она будет играть домашние матчи в Днепре на поле родной «Днепр-Арены».

Не в последнюю очередь из-за отъезда из Ужгорода команду покинули легионеры Доминго Бланко и Макс Валеф. Правда, в трусости последний замечен не был, поэтому решение расстаться с Валефом продиктовано скорее недовольством его игровой формой и проигранной конкуренцией за место в основе.

Одним из вратарей, которые вытеснили Валефа, стал Евгений Волынец, перебравшийся в команду накануне старта сезона как раз из «Колоса».

Колос

В отличие от «днепрян», у «Колоса» и место проведения матчей стабильное, и проблем с еврокубками не было (ибо просто в них не попали), и главный тренер уже в команде давно. Поэтому и место в турнире несколько выше – после сыгранных шести матчей ковалевцы располагаются на восьмой строке, имея поровну побед, ничьих и поражений, забив пять мячей и пропустив шесть.

В преддверии чемпионата «Колос» усилили сразу трое экс-игроков «Днепра» – Роман Мысак, Андрей Цуриков и Валерий Лучкевич, которые, если смогут сыграть, будут чувствовать повышенную мотивацию.

Также команда во время международной паузы еще усилилась. Во-первых, вернулся в команду Андрей Тотовицкий, который был в «Колосе» накануне начала полномасштабной войны с россией, но не успел сыграть за ковалевцев ни одного официального матча, поскольку соблазнился возможностью играть в Лиге чемпионов за «Шахтер». В ЛЧ Тотовицкий сыграл буквально мизер, в УПЛ тоже не получал достаточно практики, поэтому все же, очевидно, сыграет в УПЛ за клуб из Ковалевки, который снова захотел видеть его в своих рядах, оформив аренду.

Другим новичком ковалевцев стал Кирилл Попов. Ну, тоже не совсем новичком – в прошлом сезоне форвард играл за «Колос» на правах аренды с «Динамо», но теперь подписал полноценный контракт на три года.

Не поможет своей команде дисквалифицированный центрбек Никита Бурда.

Статистика встреч

Между собой команды провели десять официальных матчей – два в Первой лиге, семь в УПЛ и один – в раунде плей-офф за право играть в еврокубках (да, когда-то такое было в нашем чемпионате). В этих матчах пять раз побеждал «Днепр-1», трижды – «Колос», еще два раза была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Волынец - Танчик, Сваток, Сарапий, Каплиенко - Рубчинский, Когут - Гуцуляк, Пихаленок, Билл - Филлипов.

«Колос»: Фесюн - Золотов, Гончаренко, Бондаренко, Цуриков - Ориховский, Богданов - Лучкевич, Велетень, Тотовицкий - Попов.

Прогноз на противостояние

Предположим, что днепровская команда захочет показать новому тренеру, на что она способна, и одержит нелегкую, но достаточно уверенную победу.

17 сентября, воскресенье