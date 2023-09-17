Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Днепр-1
17.09.2023 15:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 00:20 | Обновлено 17 сентября 2023, 00:31
88
0

Днепр-1 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Новый тренер, родной стадион – «Днепр-1» начинает с чистой страницы?

17 сентября 2023, 00:20 | Обновлено 17 сентября 2023, 00:31
88
0
Днепр-1 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1. Юрий Максимов

В воскресенье, 17 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало - в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Днепр-1

На паузу, вызванную играми национальных сборных, днепровская команда пошла на одиннадцатом месте, имея в активе пять очков – победа, ничья и два поражения. И пусть в запасе еще две игры, но все равно, такое место как-то не годится команде, которая в прошлом сезоне отчаянно боролась за чемпионство.

Извлекать команду из низов таблицы будет новый главный тренер – с клубом отныне будет работать Юрий Максимов, для которого в УПЛ последней командой была полтавская «Ворскла», а последней командой, которую до сих пор тренировал – второлиговый «Звягель».

«Днепряне» благополучно вылетели из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, в результате чего лишилось смысла базирования команды в Ужгороде. Теперь она будет играть домашние матчи в Днепре на поле родной «Днепр-Арены».

Не в последнюю очередь из-за отъезда из Ужгорода команду покинули легионеры Доминго Бланко и Макс Валеф. Правда, в трусости последний замечен не был, поэтому решение расстаться с Валефом продиктовано скорее недовольством его игровой формой и проигранной конкуренцией за место в основе.

Одним из вратарей, которые вытеснили Валефа, стал Евгений Волынец, перебравшийся в команду накануне старта сезона как раз из «Колоса».

Колос

В отличие от «днепрян», у «Колоса» и место проведения матчей стабильное, и проблем с еврокубками не было (ибо просто в них не попали), и главный тренер уже в команде давно. Поэтому и место в турнире несколько выше – после сыгранных шести матчей ковалевцы располагаются на восьмой строке, имея поровну побед, ничьих и поражений, забив пять мячей и пропустив шесть.

В преддверии чемпионата «Колос» усилили сразу трое экс-игроков «Днепра» – Роман Мысак, Андрей Цуриков и Валерий Лучкевич, которые, если смогут сыграть, будут чувствовать повышенную мотивацию.

Также команда во время международной паузы еще усилилась. Во-первых, вернулся в команду Андрей Тотовицкий, который был в «Колосе» накануне начала полномасштабной войны с россией, но не успел сыграть за ковалевцев ни одного официального матча, поскольку соблазнился возможностью играть в Лиге чемпионов за «Шахтер». В ЛЧ Тотовицкий сыграл буквально мизер, в УПЛ тоже не получал достаточно практики, поэтому все же, очевидно, сыграет в УПЛ за клуб из Ковалевки, который снова захотел видеть его в своих рядах, оформив аренду.

Другим новичком ковалевцев стал Кирилл Попов. Ну, тоже не совсем новичком – в прошлом сезоне форвард играл за «Колос» на правах аренды с «Динамо», но теперь подписал полноценный контракт на три года.

Не поможет своей команде дисквалифицированный центрбек Никита Бурда.

Статистика встреч

Между собой команды провели десять официальных матчей – два в Первой лиге, семь в УПЛ и один – в раунде плей-офф за право играть в еврокубках (да, когда-то такое было в нашем чемпионате). В этих матчах пять раз побеждал «Днепр-1», трижды – «Колос», еще два раза была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Волынец - Танчик, Сваток, Сарапий, Каплиенко - Рубчинский, Когут - Гуцуляк, Пихаленок, Билл - Филлипов.

«Колос»: Фесюн - Золотов, Гончаренко, Бондаренко, Цуриков - Ориховский, Богданов - Лучкевич, Велетень, Тотовицкий - Попов.

Прогноз на противостояние

Предположим, что днепровская команда захочет показать новому тренеру, на что она способна, и одержит нелегкую, но достаточно уверенную победу.

17 сентября, воскресенье

«Днепр-1» – «Колос»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена»
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН и на YouTube
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
ДНЕПР-1 - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0
Favbet
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия – Минай – 1:1. Скандальный финальный свисток. Видео голов
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Верес
Днепр-1 Колос Ковалевка Днепр-1 - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Футбол | 16 сентября 2023, 00:37 4
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче

20 лет назад Шевченко перехитрил Буффона и принес «Милану» большой трофей

Домашняя крепость. Черноморец в Одессе переиграл Полесье
Футбол | 16 сентября 2023, 16:59 7
Домашняя крепость. Черноморец в Одессе переиграл Полесье
Домашняя крепость. Черноморец в Одессе переиграл Полесье

Команда Романа Григорчука забила красивый мяч в первом тайме, после чего удерживала счет

Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Волейбол | 16.09.2023, 15:58
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Футбол | 16.09.2023, 12:15
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Брайтон в соцсетах потроллил МЮ после очередной победы на Олд Траффорд
Футбол | 16.09.2023, 22:43
Брайтон в соцсетах потроллил МЮ после очередной победы на Олд Траффорд
Брайтон в соцсетах потроллил МЮ после очередной победы на Олд Траффорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
16.09.2023, 11:18 8
Футбол
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди женщин
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди женщин
15.09.2023, 13:15 2
Волейбол
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
15.09.2023, 13:29 6
Война
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
16.09.2023, 21:20
Волейбол
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
16.09.2023, 19:01 16
Футбол
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
15.09.2023, 00:22 1
Волейбол
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
15.09.2023, 09:00 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем