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Чемпионат Украины
Днепр-1
17.09.2023 15:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 05:28 | Обновлено 17 сентября 2023, 05:32
238
0

Днепр-1 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите онлайн игру 7 тура УПЛ 17 сентября в 15:00

17 сентября 2023, 05:28 | Обновлено 17 сентября 2023, 05:32
238
0
Днепр-1 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В воскресенье, 17 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало - в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить Игорь Пасхал, который представляет Херсон.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Колос».

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Источник Sport.ua
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