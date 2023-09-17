Украина. Премьер лига17 сентября 2023, 05:28 | Обновлено 17 сентября 2023, 05:32
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Днепр-1 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите онлайн игру 7 тура УПЛ 17 сентября в 15:00
17 сентября 2023, 05:28 | Обновлено 17 сентября 2023, 05:32
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В воскресенье, 17 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский «Днепр-1» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало - в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру будет судить Игорь Пасхал, который представляет Херсон.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Колос».
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