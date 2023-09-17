МАКСИМОВ: «Игроки Днепр-1 никогда не играли в такую схему, но мы рискнули»

Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал итоги матча против ковалевского «Колоса» (1:1).

- Чем можете объяснить невыразительную игру команды в первом тайме? Не связано ли это с переходом на игру в три защитника?

- Я сказал ребятам, что будем играть в три защитника. Они ответили, что раньше никогда не играли в такую схему, и даже тренировок подобных не было. Но по подбору игроков, что у нас есть, мы рискнули и сыграли в три центральных защитника. Если учитывать, что это только первый матч, то я доволен.

- Учитывая то, что команда уступала и проявила характер, рассматриваете ли вы эту ничью, как положительный результат?

- «Колос» тоже приехал играть на победу, и каждая команда, играя против вице-чемпиона имеет двойное желание проявить себя. Я действительно доволен тем, как команда сыграла. Первый тайм не был ярким, но после перерыва команда проявила себя. Это значит, что у ребят есть силы, и в последние 30 минут мне игра понравилась.

- Сегодня в атаке играли и Когут, и Гуцуляк. Кого вы сейчас видите номером один в команде на позиции форварда?

- Они для нас одинаковые в атаке. Для нас сейчас каждая такая единица на вес золота.

- Возможно, во втором тайме изменилась игра после тяжелого разговора в раздевалке?

- Там ничего такого не было. Указал Бабенко и Рубчинскому, чтобы не так близко подходили к защитникам, там и так никого нет. Сказал, чтобы держались ближе к центру поля, чтобы они между линиями принимали мяч и потом разгоняли атаку. Сегодня игра была такой. Следующая будет еще тяжелее. Повторюсь, что каждая команда имеет двойной настрой на вице-чемпиона страны.

- В следующих матчах вы также будете играть в три защитника?

- В Полтаве мы играли 3-4-3, а сегодня сыграли 3-5-2. Смотрим на подбор игроков, которые у нас есть, и ставим схему в каждой команде, отталкиваясь от футболистов. Будем общаться с ребятами, как дальше играть в три защитника, или в четыре. Это уже будет в процессе командного общения.