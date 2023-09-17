Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Главный тренер считает, что украинцу необходимо больше времени
Наставник «Челси» Маурисио Почеттино после сегодняшней ничьей против «Борнмута» (0:0) объяснил журналистам, чего не хватает украинскому легионеру «синих» Михаилу Мудрику, чтобы быть успешным и полезным команде.
«Мудрик становится лучше. Ему еще нужно учиться. Премьер-лига очень быстрая, скорость игры здесь невероятная».
«Я думаю, стоит говорить о лучшем понимании игры, о попытке иногда быть более связанным с командой. Нам нужно дать ему время и инструменты для улучшения в течение сезона», - заявил Почеттино.
В матче против «Борнмута» в рамках 5-го тура АПЛ Михаил Мудрик впервые в сезоне получил место в стартовом составе своей команды. Проведя на поле 63 минуты и не отметившись результативными действиями, украинец был заменен на 21-летнего Коула Палмера.
В нынешнем сезоне «Челси» забил всего пять мячей в Премьер-лиге – это наименьшее количество голов для «синих» после пяти игр в высшем дивизионе с сезона-1995/96 (тогда также было пять), когда они финишировали 11-ми.
📊 Chelsea - fewest points after opening 5 games of a PL season— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 17, 2023
4️⃣ 15-16 (Mourinho)
5️⃣ 93-94 (Hoddle), 23-24 (Pochettino) pic.twitter.com/Ubjk1sxVzx
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