Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино после сегодняшней ничьей против «Борнмута» (0:0) объяснил журналистам, чего не хватает украинскому легионеру «синих» Михаилу Мудрику, чтобы быть успешным и полезным команде.

«Мудрик становится лучше. Ему еще нужно учиться. Премьер-лига очень быстрая, скорость игры здесь невероятная».

«Я думаю, стоит говорить о лучшем понимании игры, о попытке иногда быть более связанным с командой. Нам нужно дать ему время и инструменты для улучшения в течение сезона», - заявил Почеттино.

В матче против «Борнмута» в рамках 5-го тура АПЛ Михаил Мудрик впервые в сезоне получил место в стартовом составе своей команды. Проведя на поле 63 минуты и не отметившись результативными действиями, украинец был заменен на 21-летнего Коула Палмера.

В нынешнем сезоне «Челси» забил всего пять мячей в Премьер-лиге – это наименьшее количество голов для «синих» после пяти игр в высшем дивизионе с сезона-1995/96 (тогда также было пять), когда они финишировали 11-ми.