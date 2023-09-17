Борнмут и Челси поделили очки, Забарный и Мудрик играли с первых минут

Состоялся матч 5-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» Ильи Забарного принимал «Челси» Михаила Мудрика.

Оба украинца попали в стартовые составы своих команд, первое в этом сезоне «украинское дерби» в АПЛ завершилось вничью.

Отметим, что Мудрик неплохо провел первую половину встречи, но был заменен на 63-й минуте, в его пассиве желтая карточка. Для него это был первый выход в старте в матче чемпионата Англии с начала сезона.

Илья Забарный отыграл без замены.

Чемпионат Англии. 5-й тур

«Борнмут» – «Челси» – 0:0

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