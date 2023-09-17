Борнмут и Челси поделили очки, Забарный и Мудрик играли с первых минут
На этот раз команды голов не забивали
Состоялся матч 5-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» Ильи Забарного принимал «Челси» Михаила Мудрика.
Оба украинца попали в стартовые составы своих команд, первое в этом сезоне «украинское дерби» в АПЛ завершилось вничью.
Отметим, что Мудрик неплохо провел первую половину встречи, но был заменен на 63-й минуте, в его пассиве желтая карточка. Для него это был первый выход в старте в матче чемпионата Англии с начала сезона.
Илья Забарный отыграл без замены.
Чемпионат Англии. 5-й тур
«Борнмут» – «Челси» – 0:0
It finishes goalless. #BouChe pic.twitter.com/kKOKxGq7Mw— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 17, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-форвард «Динамо» на недавнем видео был не в лучшем состоянии
Главные новости на Sport.ua за 16 сентября
Мудрик сьогодні виглядів краще чим в попередніх іграх.