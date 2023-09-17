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Чемпионат Англии
Борнмут
17.09.2023 16:00 – FT 0 : 0
Челси
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Англия
17 сентября 2023, 17:57 | Обновлено 17 сентября 2023, 18:04
1722
10

Борнмут и Челси поделили очки, Забарный и Мудрик играли с первых минут

На этот раз команды голов не забивали

17 сентября 2023, 17:57 | Обновлено 17 сентября 2023, 18:04
1722
10
Борнмут и Челси поделили очки, Забарный и Мудрик играли с первых минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Коул Палмер

Состоялся матч 5-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» Ильи Забарного принимал «Челси» Михаила Мудрика.

Оба украинца попали в стартовые составы своих команд, первое в этом сезоне «украинское дерби» в АПЛ завершилось вничью.

Отметим, что Мудрик неплохо провел первую половину встречи, но был заменен на 63-й минуте, в его пассиве желтая карточка. Для него это был первый выход в старте в матче чемпионата Англии с начала сезона.

Илья Забарный отыграл без замены.

Чемпионат Англии. 5-й тур

«Борнмут» – «Челси» – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Getty Images/Global Images Ukraine
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Мудрик отыграл 63 минуты в матче с Борнмутом, выдав неплохой первый тайм
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Михаил Мудрик Челси Илья Забарный Борнмут - Челси
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Микола Захарченко
Мишко зіграв непогано , загострював , але ще мало взаєморозуміння з партнерами . Забарний був одним з найкращих в захисті . Нічия справедливий результат ...
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+4
Burevestnik
добре зіграв Забарний !!! 
Мудрик сьогодні виглядів краще чим в попередніх іграх. 
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+4
Перець
Здається в Мудрика  гра налагоджується
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+3
AK.228
Аутсайдери
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+2
Mr Voevudskiy
Ох и донное же это 4ленси.. ппц
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+2
Джей Гетсбі
Баклажани продовжують ігнорити Мудрика,або ж "засовують" м'яч,коли вже епізод безнадійний
Ответить
0
ZportUA
Треба Челсі тренера змінити, бо цей не тягне гравців рівня Мудріка
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Болела
Мертве це Челсі пздц. Стільки бабок висадити і грати на рівних з Борнмутом…
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0
Алексей Кривошейкин
Почеттино - хороший тренер, денег - полный карман.Почему не идет?Вот вопрос!!!
Ответить
0
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