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Англия
17 сентября 2023, 19:03 | Обновлено 17 сентября 2023, 19:04
876
0

ПОЧЕТТИНО: «Челси заслужил победу»

Главный тренер лондонского клуба прокомментировал прошедший матч команды

17 сентября 2023, 19:03 | Обновлено 17 сентября 2023, 19:04
876
0
ПОЧЕТТИНО: «Челси заслужил победу»
ФК Челси. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино не видит поводов для беспокойства после ничьей в 5-м туре АПЛ с «Борнмутом» (0:0).

«Не могу сказать, что доволен, но это была очень достойная игра. Думаю, мы заслуживали большего – победы. Мы создавали хорошие моменты, в первом тайме после 20-30 минут у нас было много возможностей забить – но не удалось.

Учитывая 12 травмированных и выход в старте только трех игроков, которые не уезжали в сборные, я могу сказать только о том, что команда хорошо потрудилась.

Нам нужно жестче действовать впереди, доказать свою эффективность у ворот. Надо сохранять спокойствие, но в подобных обстоятельствах это не всегда легко. Винить никого не надо.

Болельщики разочарованы ситуацией, но я не беспокоюсь, потому что мы хорошо знаем, что делаем. У нас появится возможность выпускать на замену игроков, способных произвести эффект, появится высокая конкуренция на тренировках. Когда у нас будет доступно больше футболистов, у этой команды будет больше шансов побеждать», – сказал главный тренер «Челси».

Украинский вингер Михаил Мудрик отыграл 63 минуты в матче с «Борнмутом» и результативными действиями не отметился.

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Маурисио Почеттино Челси Челси - Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут
Источник BBC
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