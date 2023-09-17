Англия17 сентября 2023, 11:56 | Обновлено 17 сентября 2023, 11:57
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Борнмут – Челси. Забарный vs Мудрик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч пятого тура АПЛ
17 сентября 2023, 11:56 | Обновлено 17 сентября 2023, 11:57
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Сегодня, 17 сентября в АПЛ состоится украинское дерби: «Борнмут» Ильи Забарного примет «Челси» Михаила Мудрика. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.
Борнмут – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Забарний точно буде грати. А дарованіє вийде хоч на заміну?)
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