Сегодня, 17 сентября в АПЛ состоится украинское дерби: «Борнмут» Ильи Забарного примет «Челси» Михаила Мудрика. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

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Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Борнмут – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция