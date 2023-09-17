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Борнмут
17.09.2023 16:00 - : -
Челси
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Англия
17 сентября 2023, 11:56 | Обновлено 17 сентября 2023, 11:57
246
1

Борнмут – Челси. Забарный vs Мудрик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч пятого тура АПЛ

17 сентября 2023, 11:56 | Обновлено 17 сентября 2023, 11:57
246
1
Борнмут – Челси. Забарный vs Мудрик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Борнмут. Илья Забарный

Сегодня, 17 сентября в АПЛ состоится украинское дерби: «Борнмут» Ильи Забарного примет «Челси» Михаила Мудрика. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Борнмут – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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easterly
Забарний точно буде грати. А дарованіє вийде хоч на заміну?)
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