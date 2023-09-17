17 сентября на «Виталити» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Челси». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Клуб за год дважды менял наставника. Скотт Паркер поднял наконец-то вишенок в Премьер-Лигу, но его убрали после первых же неудач прошлого сезона. Сменивший его неопытный Гари О'Нил выполнил основную задачу, сохранив своим нынешним подопечным место в высшем дивизионе страны - но его уже в июне уволили, решив сделать ставку на Андони Ираолу. Но не факт, что и баск долго продержится на должности. Выиграть пока что получилось только у Суонси в рамках Кубка Лиги, и то итоговые 3:2 были оформлены за счет гола на 91-й минуте. В АПЛ вроде бы оптимистично начинали, вырвав ничью 1:1 на поле Вест Хэма. Но потом прибавили только еще 1 балл. Но какой же непростой календарь был у команды: она проиграла Ливерпулю (1:3) и Тоттенхэму (0:2), и упустила победу на поле Брентфорда, пропустив на 93-й минуте.

Челси

Команда после провала прошлого сезона капитально обновилась. Это и масса футболистов, от которых избавились по разным путям, далеко не всегда продавая (причем, как правило, со скидками), и новый ворох новичков, на которых потратили сотни миллионов, а для Кайседо обновив трансферные рекорды. Плюс сменили наставника, и Почеттино еще и охотно делает ставку на молодежь - например, все матчи в АПЛ полностью отыграл Ливай Колуилл - кто о нем знал еще пару месяцев назад? Тем не менее, выиграть получилось только у новичка-аутсайдера, Лутона (ну и прошли Уимблдон в Кубке Лиги со счетом 2:1). Более того, после оптимистичной по игре ничьи 1:1 с Ливерпулем аристократы проиграли не только Вест Хэму, но и Ноттингем Форест.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне синие выиграли оба поединка - 2:0 и 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка Челси, но он не блещет. Рекомендуем присмотреться к варианте с форой +1 гол на успех Борнмута (коэффициент - 1,67).