Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
17.09.2023 16:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 сентября 2023, 13:29 | Обновлено 17 сентября 2023, 13:47
240
0

Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 17 сентября в 16:00 по Киеву

17 сентября 2023, 13:29 | Обновлено 17 сентября 2023, 13:47
240
0
Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября на «Виталити» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Челси». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Клуб за год дважды менял наставника. Скотт Паркер поднял наконец-то вишенок в Премьер-Лигу, но его убрали после первых же неудач прошлого сезона. Сменивший его неопытный Гари О'Нил выполнил основную задачу, сохранив своим нынешним подопечным место в высшем дивизионе страны - но его уже в июне уволили, решив сделать ставку на Андони Ираолу. Но не факт, что и баск долго продержится на должности. Выиграть пока что получилось только у Суонси в рамках Кубка Лиги, и то итоговые 3:2 были оформлены за счет гола на 91-й минуте. В АПЛ вроде бы оптимистично начинали, вырвав ничью 1:1 на поле Вест Хэма. Но потом прибавили только еще 1 балл. Но какой же непростой календарь был у команды: она проиграла Ливерпулю (1:3) и Тоттенхэму (0:2), и упустила победу на поле Брентфорда, пропустив на 93-й минуте.

Челси

Команда после провала прошлого сезона капитально обновилась. Это и масса футболистов, от которых избавились по разным путям, далеко не всегда продавая (причем, как правило, со скидками), и новый ворох новичков, на которых потратили сотни миллионов, а для Кайседо обновив трансферные рекорды. Плюс сменили наставника, и Почеттино еще и охотно делает ставку на молодежь - например, все матчи в АПЛ полностью отыграл Ливай Колуилл - кто о нем знал еще пару месяцев назад? Тем не менее, выиграть получилось только у новичка-аутсайдера, Лутона (ну и прошли Уимблдон в Кубке Лиги со счетом 2:1). Более того, после оптимистичной по игре ничьи 1:1 с Ливерпулем аристократы проиграли не только Вест Хэму, но и Ноттингем Форест.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне синие выиграли оба поединка - 2:0 и 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка Челси, но он не блещет. Рекомендуем присмотреться к варианте с форой +1 гол на успех Борнмута (коэффициент - 1,67).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Милан – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Борнмут - Челси Борнмут Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Футбол | 17 сентября 2023, 00:46 0
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи

Игра завершилась со счетом 2:2, Руслан появился на поле на 74-й минуте

Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Волейбол | 16 сентября 2023, 15:58 13
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора

Наши волейболистки уступили соперницам в трех партиях

Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»
Бокс | 17.09.2023, 11:08
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Футбол | 16.09.2023, 19:45
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Матч ЛЧ Шахтер – Порту обслужит итальянская бригада судей
Футбол | 17.09.2023, 12:33
Матч ЛЧ Шахтер – Порту обслужит итальянская бригада судей
Матч ЛЧ Шахтер – Порту обслужит итальянская бригада судей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
16.09.2023, 11:18 8
Футбол
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
16.09.2023, 12:55 1
Волейбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 10
Футбол
Звезда настольного тенниса заработал $0,5 млн с договорняков в Украине
Звезда настольного тенниса заработал $0,5 млн с договорняков в Украине
15.09.2023, 23:43 1
Другие виды
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
16.09.2023, 19:01 20
Футбол
ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты
ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты
15.09.2023, 12:28 8
Война
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
17.09.2023, 01:15 3
Футбол
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
17.09.2023, 06:10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем