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Борнмут
17.09.2023 16:00 – FT 0 : 0
Челси
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Англия
17 сентября 2023, 19:35 | Обновлено 17 сентября 2023, 19:45
459
0

Борнмут – Челси – 0:0. Забарный против Мудрика. Видеообзор матча

Смотрите видео лучших моментов поединка 5-го тура АПЛ

17 сентября 2023, 19:35 | Обновлено 17 сентября 2023, 19:45
459
0
Борнмут – Челси – 0:0. Забарный против Мудрика. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября прошел матч 5-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» и «Челси» сыграли вничью (0:0).

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе синих и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен. Хавбек, которому судья показал горчичник, получил за игру невысокую оценку 6.5.

Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный сыграл весь матч и получил оценку 6.8, среднюю по команде.

Лучшим игроком матча стал Нето, голкипер Борнмута, сохранивший ворота сухими (8.3).

АПЛ. 5-й тур, 17 сентября

Борнмут – Челси – 0:0

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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