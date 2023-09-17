Борнмут – Челси – 0:0. Забарный против Мудрика. Видеообзор матча
Смотрите видео лучших моментов поединка 5-го тура АПЛ
17 сентября прошел матч 5-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» и «Челси» сыграли вничью (0:0).
Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе синих и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен. Хавбек, которому судья показал горчичник, получил за игру невысокую оценку 6.5.
Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный сыграл весь матч и получил оценку 6.8, среднюю по команде.
Лучшим игроком матча стал Нето, голкипер Борнмута, сохранивший ворота сухими (8.3).
АПЛ. 5-й тур, 17 сентября
Борнмут – Челси – 0:0
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
На этот раз команды голов не забивали