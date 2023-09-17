Мудрик отыграл 63 минуты в матче с Борнмутом, выдав неплохой первый тайм

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды на матч 5-го тура АПЛ против «Борнмута» и был заменен на 63-й минуте при счете 0:0.

В первом тайме украинец создал больше шансов для взятия ворот (2), совершил больше успешных отборов (3) и выиграл больше единоборств на земле (5), чем любой другой игрок «Челси» или «Борнмута». Кроме того, он на дважды успешно шел в обводку. Также в его пассиве желтая карточка

Во втором тайме его активность упала. Мудрика заменил 21-летний Коул Палмер.

Отметим, что Михаил первый раз в сезоне выщел на матч АПЛ в стартовом составе.