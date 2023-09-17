Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик отыграл 63 минуты в матче с Борнмутом, выдав неплохой первый тайм
Англия
17 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 17 сентября 2023, 17:50
2760
11

Мудрик отыграл 63 минуты в матче с Борнмутом, выдав неплохой первый тайм

Михаил впервые в сезоне вышел в старте «Челси» на матч АПЛ

17 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 17 сентября 2023, 17:50
2760
11
Мудрик отыграл 63 минуты в матче с Борнмутом, выдав неплохой первый тайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (слева)

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды на матч 5-го тура АПЛ против «Борнмута» и был заменен на 63-й минуте при счете 0:0.

В первом тайме украинец создал больше шансов для взятия ворот (2), совершил больше успешных отборов (3) и выиграл больше единоборств на земле (5), чем любой другой игрок «Челси» или «Борнмута». Кроме того, он на дважды успешно шел в обводку. Также в его пассиве желтая карточка

Во втором тайме его активность упала. Мудрика заменил 21-летний Коул Палмер.

Отметим, что Михаил первый раз в сезоне выщел на матч АПЛ в стартовом составе.

По теме:
ПОЧЕТТИНО: «Челси заслужил победу»
Миколенко и Зинченко выйдут в старте за Эвертон и Арсенал
Борнмут и Челси поделили очки, Забарный и Мудрик играли с первых минут
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Михаил Мудрик Челси Илья Забарный Борнмут - Челси
Источник Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Футбол | 17 сентября 2023, 00:46 0
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи

Игра завершилась со счетом 2:2, Руслан появился на поле на 74-й минуте

Дебют Максимова. Днепр-1 и Колос сыграли вничью
Футбол | 17 сентября 2023, 16:55 7
Дебют Максимова. Днепр-1 и Колос сыграли вничью
Дебют Максимова. Днепр-1 и Колос сыграли вничью

Коваливский клуб лучше действовал в первом тайме, днепровский - во втором

Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Футбол | 16.09.2023, 18:57
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Теннис | 16.09.2023, 23:50
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Левый берег разгромил Кремень, Чернигов победил Горняк-Спорт
Футбол | 17.09.2023, 18:27
Левый берег разгромил Кремень, Чернигов победил Горняк-Спорт
Левый берег разгромил Кремень, Чернигов победил Горняк-Спорт
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fitness.sports
У него средняя оценка матча у Забарный топ в Борнмуте лучший 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Alehandro
Челсі грало на стільки гівняно, що, можна сказать, Мудрик зовсім не випадав з гри))
Ответить
+4
Kovaleff handwork Ковалев
Сейчас болельщики Челси опять повешают на него всех котов...
Ответить
+1
vh
Нормально Челсі оновилося на сотні мільйонів під нового тренера...
Ответить
+1
14sergey1953
Мудрик, очень слабый игрок.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
😼
Через пів року заб'є, він ще адаптується, "найперспективний" кротяра всіх часів
Ответить
0
mostepicfail
зіграв відносно непогано в 1му таймі, крім малої рухливості на полі(коли допомагав в захисті то геть ліниво біг в контри) і того моменту коли з прийому прокинути суперника хотів але зробив то кривувато і в підсумку зрубав того ж суперника на жовту. ну але те що його поміняли відносно рано говорить само за себе
Ответить
0
AndiM
Ответить
-2
Fireman
Так непогано відіграв що замінили? Що ви пишете, може глянете оцінку?
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
16.09.2023, 19:45 3
Футбол
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
15.09.2023, 17:32 10
Теннис
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
16.09.2023, 15:58 13
Волейбол
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
16.09.2023, 19:01 20
Футбол
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
17.09.2023, 06:10
Другие виды
Роналду подал в суд на Ювентус
Роналду подал в суд на Ювентус
16.09.2023, 12:52 2
Футбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем