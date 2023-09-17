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ЛНЗ Черкассы
17.09.2023 13:00 – FT 2 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 14:51 | Обновлено 17 сентября 2023, 15:24
1249
2

Первая домашняя победа. ЛНЗ переиграл Рух

А львовская команда первый раз в сезоне проиграла

17 сентября 2023, 14:51 | Обновлено 17 сентября 2023, 15:24
1249
2
Первая домашняя победа. ЛНЗ переиграл Рух
УПЛ

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб после гостевой ничьей с «Днепром-1» в стартовом составе своих подопечных произвел некоторые изменения: вместо Прядуна, Савина, Насонова на поле вышли Хобленко, Олейник и Норенков. Виталий Пономарев после домашней ничьей с «Металлистом 1925» в своем стартовом составе сделал две ротации: вместо Таллеса и Плюмана на поле в Черкассах вышли Рунич и Притула.

Обе команды активно начали этот поединок и пытались подолгу разыгрывать свои атаки. Однако завершающих ударов в рамку ворот в дебюте игры не было. Соперники большими силами отходили в оборону и пройти защитные редуты было непросто. Поэтому в ход пошли дальние удары, которым не хватало точности. В частности, выше ворот пробил Сапуга. В свою очередь Муравский головой пробил рядом со штангой.

УПЛ

Тем не менее, хозяева поля в день города сумели первыми открыть счет. Слюбык неудачно остановил мяч, который подхватил Норенков и точно пробил в ближний угол. Для Норенкова, кстати, это был первый гол в УПЛ – в 24-й игре. После пропущенного гола «руховцы» еще больше активизировались, но черкасская команда удачно оборонялась и опасных моментов у ворот Пенькова не возникало. Гол в «раздевалку» ЛНЗ мог забить Сапуга, но пробил мимо ворот.

Едва начался второй тайм, как подопечные Олега Дулуба могли удвоить счет, но Пасич дальним ударом пробил мимо крестовины ворот. Следующий удар Геннадия пришелся в руки Ледвия. Виталий Пономарев сделал две замены и один из джокеров Квасница сравнял счет. Получив мяч на правом фланге, Илья сместился в штрафную и точно пробил мимо Пенькова. Для Квасницы это уже 3-й «джокерский» гол с начала чемпионата.

УПЛ

Оба тренера продолжали делать замены и в итоге Олег Федор дебютировал в УПЛ, а опытный новичок ЛНЗ Евгений Селин дебютировал уже в 6-м для себя клубе элитного дивизиона. Мог отличиться другой джокер Тищенко, но головой пробил мимо штанги. Опасным был и штрафной удар в исполнении Соломона, но Пеньков перевел мяч в угловой.

Под конец напряженного матча Сапуга снова не использовал свой момент, пробив головой после передачи Квасницы мимо ворот. Зато сработала и замена Олега Дулуба и Прядун в падении сумел протолкнуть мяч в ворота. В итоге ЛНЗ в четвертой игре набрал наконец первые домашние очки в УПЛ. В Черкассах завершилась клубная рекордная беспроигрышная серия «Руха» в УПЛ, продолжавшаяся 9 (!) игр: 5 побед и 4 ничьи. «Руховцы» при этом потерпели 30-е поражение в чемпионатах.

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

ЛНЗ – «Рух» – 2:1.

Норенков, 36, Прядун, 86 - Квасница, 63.

Г. Пасич, 7, Калюжный, 89 - Притула, 38, Эдсон, 47, Слюбик, 55, Сапуга, 78.

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Лопиренок, Калюжный, Муравский, Норенков - Наумец (Тищенко, 76), Бойко (Тарасенко, 88), Олейник (Селин, 76), Г. Пасич (Шестаков, 68) - Хобленко (Прядун, 68).

«Рух»: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Эдсон (Федор, 65) - Рунич (Квасница, 56), Сапуга, Притула (Таллес, 56), Соломон (Пастух, 84) - Климчук.

Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск).

«Черкассы-Арена» (Черкассы).

ЛНЗ - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:



Замены ЛНЗ: Прядун - 6,5, Шестаков - 5,5, Тищенко - б/о, Селин - б/о, Тарасенко - б/о.

Замены Руху: Квасница - 6,0, Таллес - 5,5, Федор - 5,5, Пастух - б/о.

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 2
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Swed
У ЛНЗ футболки  красивей и меньше карточек.  Заслужили. Порадовали 
Шевченків край.   Только опять не всё равно.   Прядун наступил на Сыча,  
оба повалились,  мяч попал в руку Прядуну на четырёх точках.    Но он не
стал падать, а продолжил рух и забил.) 
  Кто там высчитывал, как Рух
обгонит Шахтёр?   Теперь не скоро.  Ахметов всё купил.  И даже Прядуна с
арбитром.
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+5
Злий Глобинець
Я ж писав колись, що Рух не конкурент Шахтарю на довгій дистанції. Сподівався, що таким стане Динамо. Та щось все більше сумніваюсь. Якби воно пройшло кваліфікацію в групу ЛК, не програло Чорноморцю - то інша річ. А так, ДК, швидше всього, теж не конкурент. Хоча все може бути в цій УПЛ.
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-2
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