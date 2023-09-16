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ЛНЗ Черкассы
17.09.2023 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 18:08 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:40
63
0

ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

ЛНЗ дома очков в УПЛ еще не набирал

16 сентября 2023, 18:08 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:40
63
0
ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 17 сентября, ЛНЗ впервые в своей истории будет принимать «Рух». Черкасский клуб на своем поле очков в УПЛ еще не набирал, потерпев три поражения.

ЛНЗ

На тренерской скамье черкасского клуба с начала чемпионата состоялась серия тренерских ротаций. Начинал сезон ЛНЗ при Александре Ковпаке, которого 26 августа заменил Юрий Дудник. А 31 августа стало известно, что главным тренером дебютанта УПЛ назначен Олег Дулуб, для которого матч с «Рухом» станет первым домашним в чемпионате.

В прошлом туре ЛНЗ на поле «Днепра-1» завершил матч без забитых и пропущенных голов. В целом же черкасская команда не может «размочить» ворота своих соперников, учитывая кубковую игру с «Викторией», в течение 272-х минут. С особым настроением готовится к игре новичок ЛНЗ Иван Калюжный, в свое время проведший во всех турнирах за «Рух» 32 игры (2 гола).

Рух

Руховцы в прошлом туре потеряли домашние очки, сыграв вничью с «Металлистом 1925». В общем «Рух» удерживает клубную рекордную беспроигрышную серию в УПЛ, которая длится 9 игр: пять побед и четыре ничьи. В гостях руховцы не проигрывают в течение трех игр (две победы и ничья) и до повторения клубного рекорда еще одна встреча. Для главного тренера «желто-черных» Виталия Пономарева это будет 20-й матч во главе львовского клуба во всех турнирах.

Вот предматчевое мнение главного тренера «Руха» Виталия Пономарева:
«В ЛНЗ новый тренерский штаб. Мы изучали, как эти тренеры работали в предыдущих командах, потому понимаем, в какой футбол будет играть ЛНЗ. Черкасская команда будет мотивирована, ведь их игроки захотят доказать новому тренерскому штабу, что каждый из этих игроков заслуживает места в основном составе. Это будет непростая игра».

Статистика встреч

Раньше соперники не встречались в официальных турнирах. ЛНЗ станет 19-м соперником «Руха» в УПЛ, а львовский клуб – 7-м для черкасского.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Каленов (Ивано-Франковск), для которого это будет только вторая игра в УПЛ. Дебютный же матч Каленова состоялся именно с участием ЛНЗ, который в гостях уступил «Кривбассу».

Прогноз на противостояние

Руховцы удерживают беспроигрышный клубный рекордный сериал. Вместе с тем, в предыдущих домашних играх чемпионата ЛНЗ очков не набирал. Считаем, что черкасский клуб дома не проиграет: нашим прогнозом будет боевая ничья.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Лопыренок, Стасюк, Насонов, Бойко, Г. Пасич, Калюжный, Наумец, Прядун, Савин.

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Плюман, Эдсон, Притула, Соломон, Климчук.

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17 сентября, воскресенье

ЛНЗ – «Рух»
Черкассы. Стадион «Черкассы-Арена». 13:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ЛНЗ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы текстовая трансляция
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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