Олег ДУЛУБ: «Увидел, как у нас изменилась атмосфера в раздевалке»

Главный тренер «ЛНЗ» Олег Дулуб прокомментировал победу над «Рухом».

«Надо понимать, что достаточно тяжелая игра, организованный соперник. Для нас было важно победить, ведь это домашняя игра. Я видел то, как у нас сейчас изменилась атмосфера в раздевалке, этому нужно было дать выход. На мой взгляд, нам это удалось.

Я вижу, что игроки начали с уважением относиться друг к другу. Для меня самое важное то, что сегодня перед игрой в раздевалке они смеялись. Для меня это всегда приятно.

Раньше у команды были большие разрывы между линиями и не было агрессивной игры в атаке. Потому что когда есть агрессивная игра в атаке и в середине поля - тогда есть команда. То, что было сегодня. Во время того, как мы с забивали оба гола было видно, как движется команда.

Было ли нарушение во время второго взятия ворот? Это агрессия, которая идет из середины поля, она дает такой выпуск в штрафной. Нужно отдать должное Прядуну, что он оказался на позиции центрфорварда. Думаю, что он заслуживает эту роль», - сказал Дулуб.