ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 17 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и львовский «Рух». Игра пройдет в Черкассах на поле «Черкассы-Арены», начало – в 13:00.

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Команды занимают в турнирной таблице кардинально разные места. «Рух» набрал неплохую форму, довольно долго лидировал и вполне возможно, что, если бы не право его соперников переносить матчи из-за занятости в еврокубках, сейчас бы был выше текущего пятого места. Для ЛНЗ подобные расписания остаются только мечтой, поскольку команда находится на предпоследнем месте, в результате чего уже успела поменять главного тренера – клуб вместо Александра Ковпака возглавил Олег Дулуб.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Рух» в украинской версии сайта.