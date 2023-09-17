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ЛНЗ Черкассы
17.09.2023 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 01:40 | Обновлено 17 сентября 2023, 01:42
26
0

ЛНЗ – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7 тура Украинской Премьер-лиги

17 сентября 2023, 01:40 | Обновлено 17 сентября 2023, 01:42
26
0
ЛНЗ – Рух. Текстовая трансляция матча
ЛНЗ

В воскресенье, 17 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и львовский «Рух». Игра пройдет в Черкассах на поле «Черкассы-Арены», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды занимают в турнирной таблице кардинально разные места. «Рух» набрал неплохую форму, довольно долго лидировал и вполне возможно, что, если бы не право его соперников переносить матчи из-за занятости в еврокубках, сейчас бы был выше текущего пятого места. Для ЛНЗ подобные расписания остаются только мечтой, поскольку команда находится на предпоследнем месте, в результате чего уже успела поменять главного тренера – клуб вместо Александра Ковпака возглавил Олег Дулуб.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Рух» в украинской версии сайта.

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ЛНЗ Черкассы Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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