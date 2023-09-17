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ЛНЗ Черкассы
17.09.2023 13:00 – FT 2 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 16:23 |
481
0

ЛНЗ – Рух – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 7-го тура АПЛ

17 сентября 2023, 16:23 |
481
0
ЛНЗ – Рух – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ

В воскресенье, 17 сентября, «ЛНЗ» в матче седьмого тура УПЛ в Черкассах принимал львовский «Рух».

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

ЛНЗ – «Рух» – 2:1.

Норенков, 36, Прядун, 86 - Квасница, 63.

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Лопиренок, Калюжный, Муравский, Норенков - Наумец (Тищенко, 76), Бойко (Тарасенко, 88), Олейник (Селин, 76), Г. Пасич (Шестаков, 68) - Хобленко (Прядун, 68).

«Рух»: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Эдсон (Федор, 65) - Рунич (Квасница, 56), Сапуга, Притула (Таллес, 56), Соломон (Пастух, 84) - Климчук.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (ЛНЗ Черкассы).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Норенков (ЛНЗ Черкассы).
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Источник ФК ЛНЗ
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