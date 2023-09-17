Что ждет Поля Погба? Как работают антидопинговые правила в футболе

Карьера Поля Погба висит на волоске после того, как он провалил допинг-тест после победы «Ювентуса» над «Удинезе» со счетом 3:0 в прошлом месяце.

В понедельник днем NADO (Итальянская антидопинговая организация) объявила о временном отстранении Погба от участия в соревнованиях за неблагоприятный результат анализа. По данным NADO, в пробе, которая была взята у Погба, был обнаружен тестостерон, не вырабатываемый организмом. Полузащитник не принимал участие в победном матче «Ювентуса» на «Стадио Фриули», но вышел на замену в двух следующих матчах против «Болоньи» и «Эмполи» до паузы на матчи сборных.

Это лишь последняя неудача в черной полосе французского футболиста. С тех пор как летом 2022 года Погба вернулся в «Ювентус» после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед», он переживает не лучшие времена из-за травм. Но что будет дальше? Какое наказание может понести Погба? Как игроки, обвиненные в употреблении допинга, могут доказать свою невиновность? И в чем разница между пробами A и Б?

The Athletic разбирает ситуацию.

Что такое антидопинговые правила?

Антидопинговые правила существуют в футболе для того, чтобы никто не получил несправедливого конкурентного преимущества, а также для защиты здоровья игрока. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) устанавливает кодекс, которому следуют большинство спортивных организаций по всему миру.

На сайте ФИФА говорится, что «игрок несет строгую ответственность за то, чтобы его организм не вступал в контакт с какими-либо запрещенными препаратами или методами», и что он должен проверять каждый принимаемый им препарат или лечение.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет список запрещенных субстанций и методов, который регулярно обновляется. Спортсменам разрешается использовать запрещенные субстанции и методы только при наличии законных медицинских показаний и разрешения на терапевтическое использование (TUE).



Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Уиггинс

Например, британский велогонщик сэр Брэдли Уиггинс получил TUE перед Тур де Франс в 2012 году, что позволило ему принимать кортикостероид триамцинолон для лечения астмы – Уиггинс выиграл ту гонку. В 2014 году триамцинолон был включен в список запрещенных препаратов WADA, поскольку он также обладает свойствами, улучшающими спортивные результаты, а именно позволяет спортсменам снижать вес без существенного снижения мощности.

Что происходит, когда игрок проходит тестирование?

На соревнованиях под эгидой ФИФА, включая мужские и женские чемпионаты мира, тестирование проводится антидопинговым отделом организации. Но игроки также могут быть протестированы представителями ФИФА, УЕФА или НАДО своей страны или страны, в которой они находятся.

Тестирование проводится выборочно, то есть игроки не предупреждаются о нем. Они могут проводиться после матчей, на тренировках или дома. После того как «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 в финале Лиги чемпионов 2018 года, Гарет Бэйл, забивший два гола, не смог отпраздновать победу вместе с товарищами по команде, так как его забрали на тестирование сотрудники УЕФА.

При проведении тестов после игры игрокам сообщают, что они выбраны, и сопровождают их в комнату допинг-контроля. Затем офицер допинг-контроля объясняет процесс и информирует игрока о его правах и обязанностях. В течение всего времени тестирования игрок должен находиться под наблюдением сопровождающего и/или офицера допинг-контроля.

Игрок сдает образец мочи или крови, иногда требуется и то, и другое, и ему разрешается проверить правильность запечатывания образцов перед отправкой их в аккредитованную WADA лабораторию для анализа. При сдаче игроком пробы мочи объемом не менее 90 миллилитров сотрудник службы допинг-контроля должен непосредственно наблюдать за тем, как моча вытекает из организма в пробирку.



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Пробы будут проверяться на наличие стероидов, стимуляторов, ЭПО, гормонов роста, а также рекреационных наркотиков, включая каннабис и кокаин. Все результаты тестов будут заноситься в биологический паспорт спортсмена для учета. Если игрок не сдал или отказался сдавать пробу, уклонился от тестирования или нарушил его, то это считается нарушением антидопинговых правил.

Как часто тестируют игроков?

В силу случайного характера тестирования игроки могут проходить периоды своей карьеры, когда их тестируют часто или редко.

В прошлом году во время чемпионата мира по футболу среди мужчин в Катаре ФИФА провела 369 тестов, в результате которых была взята 941 проба. Согласно официальным данным ФИФА, каждый игрок был протестирован как минимум один раз за год, предшествующий турниру. Игроки восьми команд, вышедших в четвертьфинал (Марокко, Англия, Франция, Бразилия, Аргентина, Хорватия, Нидерланды и Португалия), с января 2022 года тестировались в среднем 4,6 раза. Некоторые члены этих восьми команд проходили тестирование до 10 раз.

Что происходит в случае положительного результата теста игрока?

Если в организме игрока обнаружены следы запрещенного вещества, он временно отстраняется от участия в соревнованиях на время проведения дальнейшего анализа. В пробе «А» Погба были обнаружены следы тестостерона. Организм человека вырабатывает тестостерон естественным образом, но экзогенный тестостерон можно обнаружить, измерив соотношение тестостерона (Т) и эпитестостерона (Е) в моче спортсмена.

Тестостерон влияет на организм различными способами, в том числе регулирует костную массу, распределение жира, мышечную массу и силу мышц, поэтому его прием в избыточных количествах запрещен.

Что такое проба Б?

Когда игрок сдает пробу, она разделяется на две части, обозначаемые как А и Б. Если проба А оказывается положительной на запрещенное вещество, то в качестве меры предосторожности проверяется проба Б, что и произошло в случае с Погба. В течение трех дней после положительного теста игрок может запросить проверку пробы Б. После того как запрос будет сделан, результат этого теста должен быть предоставлен в течение семи дней.

Боксерский поединок Конора Бенна против Криса Юбэнка-младшего, который должен был состояться в октябре 2022 года, был отменен за два дня до его проведения. В организме Бенна было обнаружено вещество кломифен. Кломифен входит в список запрещенных препаратов WADA, поскольку может способствовать повышению уровня тестостерона в организме спортсмена. Решение об отмене поединка было принято до того, как была проанализирована проба «Б» Бенна.



Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Бенн

В феврале 2023 года WBC выпустил заявление, в котором говорилось, что Бенн дал неблагоприятный результат анализа из-за «повышенного потребления яиц» и что это «разумное объяснение». Бенн был восстановлен в рейтинге WBC, а в июле Национальная антидопинговая комиссия отменила его дисквалификацию.

Однако Британский совет по контролю за боксом и Антидопинговая служба Великобритании (UKAD) подали апелляцию на это решение, что подчеркивает, насколько сложными бывают ситуации, когда спортсмена обвиняют в применении допинга. Бой Бенна с Юбанком-младшим до сих пор не назначен повторно, а его репутации нанесен значительный ущерб.

Каково возможное наказание?

Игрокам может быть запрещено играть в футбол на срок до четырех лет, если они будут признаны виновными в употреблении допинга. Для Погба, которому в марте следующего года исполнится 31 год, столь суровое наказание фактически означает завершение карьеры на высшем уровне. Срок дисквалификации может быть сокращен, если игроки смогут доказать, что они не нарушали правила намеренно.

В сентябре 2003 года Рио Фердинанд пропустил допинг-тест, который он должен был пройти на тренировочной базе «Манчестер Юнайтед». В декабре независимый трибунал признал Фердинанда виновным в нарушении правил и наложил на него восьмимесячную дисквалификацию. Из-за этого он не смог сыграть за сборную Англии на Евро-2004 в Португалии.



Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Во время выступлений за «Аякс» в организме Андре Онана были обнаружены следы фуросемида. Это вещество находилось в упаковке таблеток, которые были выписаны жене Онаны после родов, и вратарь случайно принял их. УЕФА принял версию Онаны, но все равно назначил ему 12-месячную дисквалификацию, которая в результате апелляции была сокращена до девяти месяцев.

Погба будет судить антидопинговый трибунал Олимпийского комитета Италии. В июле 2022 года защитник «Аталанты» Хосе Паломино дал положительный результат теста на метаболиты клостебола. Паломино не мог играть в течение трех месяцев, пока ждал результатов, и в ноябре был оправдан в связи с тем, что попадание препарата в организм было признано случайным. Однако NADO оспаривает решение арбитражного суда в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В своем заявлении агент Погба Рафаэла Пимента сказала: «Мы ждем результатов пробы Б и до тех пор не можем ничего сказать. Что мы можем сказать точно, так это то, что Поль никогда не хотел нарушать правила».

Джей Харрис, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух