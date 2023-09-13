Неудача сборной в Милане, победа молодежки, дисквалификация Халеп

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 сентября.

1A. Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии

Команда Сергея Реброва уступила в Милане

1B. РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»

Украинская сборная проиграла в Италии матч квалификации Евро-2024

2A. Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков

В группе C впереди – сборная Англии, которая набрала 13 очков из 15

2B. Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины

Андрей Ярмоленко получил оценку 7.1, а Давиде Фраттези стал лучшим игроком

3A. Мельгоса стартует с победы. Украина U-21 одолела Северную Ирландию

Тяжелый матч молодежки завершился с одним забитым мячом на обе команды

3B. Победа Украины на старте. Как выглядят турнирные таблицы Евро-2025 U-21

На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом забил единственный гол

4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года

Симона Халеп пропустит суммарно четыре года

5. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась бразильским легионером

Хуан Альвина Безерра – игрок ФК «Александрия»

6. Ювентус присматривается к одному из лидеров Шахтера

Георгий Судаков находится «на радарах» туринского клуба

7A. Костюк стартовала с победы на турнире в Сан-Диего, прервав серию поражений

Марта в двух сетах переиграла Магду Линетт

7B. Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего

Ангелина оказалась сильнее Каролины Плишковой

8A. Украинцы обыграли Сербию и вышли в 1/8 финала ЧЕ по настольному теннису

Сине-желтые легко справились с соперником, выиграв все три матча

8B. Украинки разгромили Бельгию и вышли в плей-офф ЧЕ по настольному теннису

После поражения от Венгрии сине-желтые сумели пробиться в 1/8 финала

9. Непобедимая Германия, сенсационная Латвия и провалившиеся американцы

Обозреватель Sport.ua подводит итоги мирового форума

10. Саудиты привели в футбол нового топ-спонсора – авиакомпанию без самолетов

Ожидается, что первый полет Riyadh Air состоится лишь в 2025 году