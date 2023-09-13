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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 01:43 | Обновлено 13 сентября 2023, 02:19
914
0

Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины

Андрей Ярмоленко получил оценку 7.1, а Давиде Фраттези стал лучшим игроком

13 сентября 2023, 01:43 | Обновлено 13 сентября 2023, 02:19
914
0
Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проиграла выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед. Давиде Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины. А на 28-й минуте он же оформил дубль в ворота Украины.

Автор дубля Давиде Фраттези получил от WhoScored высокую оценку 8.4.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко сократил отставание в счете на 41-й минуте.

Именно Ярмоленко получил самую высокую оценку в составе сине-желтых (7.1).

Оценки WhoScored за матч Италия – Украина – 2:1

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Андрей Ярмоленко сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу лучший игрок Евро-2024 Италия - Украина Давиде Фраттези WhoScored
Источник Sport.ua
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