Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
Андрей Ярмоленко получил оценку 7.1, а Давиде Фраттези стал лучшим игроком
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проиграла выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии (1:2).
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Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед. Давиде Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины. А на 28-й минуте он же оформил дубль в ворота Украины.
Автор дубля Давиде Фраттези получил от WhoScored высокую оценку 8.4.
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко сократил отставание в счете на 41-й минуте.
Именно Ярмоленко получил самую высокую оценку в составе сине-желтых (7.1).
Оценки WhoScored за матч Италия – Украина – 2:1
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