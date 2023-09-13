Победа Украины на старте. Как выглядят турнирные таблицы Евро-2025 U-21

12 сентября молодежная сборная Украины успешно начала отбор к Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии.

Матч прошел на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад.

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На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом забил единственный гол для Украины U-21 (1:0).

Испанский коуч сине-желтых Унаи Мельгоса стартовал в официальных матчах с победы.

В группе F Англия, Сербия и Украины набрали по 3 очка из 3 возможных.

Квалификация Евро-2025 U-21

Результаты матчей 12 сентября

Беларусь U21 – Португалия U21 – 0:5

U21 – 0:5 Северная Македония U21 – Нидерланды U21 – 0:2

U21 – 0:2 Армения U21 – Черногория U21 – 0:1

U21 – 0:1 Литва U21 – Уэльс U21 – 2:3

U21 – 2:3 Финляндия U21 – Швейцария U21 – 1:2

U21 – 1:2 Мальта U21 – Венгрия U21 – 0:3

U21 – 0:3 Австрия U21 – Босния и Герцеговина U21 – 2:0

U21 – Босния и Герцеговина U21 – 2:0 Болгария U21 – Израиль U21 – 1:0

U21 – Израиль U21 – 1:0 Эстония U21 – Польша U21 – 0:1

U21 – 0:1 Молдова U21 – Грузия U21 – 0:1

U21 – 0:1 Норвегия U21 – Латвия U21 – 7:0

U21 – Латвия U21 – 7:0 Албания U21 – Румыния U21 – 3:2

U21 – Румыния U21 – 3:2 Исландия U21 – Чехия U21 – 2:1

U21 – Чехия U21 – 2:1 Турция U21 – Италия U21 – 0:2

U21 – 0:2 Украина U21 – Северная Ирландия U21 – 1:0

U21 – Северная Ирландия U21 – 1:0 Андорра U21 – Греция U21 – 0:1

U21 – 0:1 Косово U21 – Германия U21 – 0:3

U21 – 0:3 Фарерские острова U21 – Хорватия U21 – 2:4

U21 – 2:4 Сербия U21 – Азербайджан U21 – 2:0

U21 – Азербайджан U21 – 2:0 Ирландия U21 – Сан-Марино U21 – 3:0

Турнирные таблицы