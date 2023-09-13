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Молодежные турниры
13 сентября 2023, 08:23 | Обновлено 13 сентября 2023, 08:31
1193
0

Победа Украины на старте. Как выглядят турнирные таблицы Евро-2025 U-21

На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом забил единственный гол

13 сентября 2023, 08:23 | Обновлено 13 сентября 2023, 08:31
1193
0
Победа Украины на старте. Как выглядят турнирные таблицы Евро-2025 U-21
УАФ

12 сентября молодежная сборная Украины успешно начала отбор к Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии.

Матч прошел на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом забил единственный гол для Украины U-21 (1:0).

Испанский коуч сине-желтых Унаи Мельгоса стартовал в официальных матчах с победы.

В группе F Англия, Сербия и Украины набрали по 3 очка из 3 возможных.

Квалификация Евро-2025 U-21

Результаты матчей 12 сентября

  • Беларусь U21 – Португалия U21 – 0:5
  • Северная Македония U21 – Нидерланды U21 – 0:2
  • Армения U21 – Черногория U21 – 0:1
  • Литва U21 – Уэльс U21 – 2:3
  • Финляндия U21 – Швейцария U21 – 1:2
  • Мальта U21 – Венгрия U21 – 0:3
  • Австрия U21 – Босния и Герцеговина U21 – 2:0
  • Болгария U21 – Израиль U21 – 1:0
  • Эстония U21 – Польша U21 – 0:1
  • Молдова U21 – Грузия U21 – 0:1
  • Норвегия U21 – Латвия U21 – 7:0
  • Албания U21 – Румыния U21 – 3:2
  • Исландия U21 – Чехия U21 – 2:1
  • Турция U21 – Италия U21 – 0:2
  • Украина U21 – Северная Ирландия U21 – 1:0
  • Андорра U21 – Греция U21 – 0:1
  • Косово U21 – Германия U21 – 0:3
  • Фарерские острова U21 – Хорватия U21 – 2:4
  • Сербия U21 – Азербайджан U21 – 2:0
  • Ирландия U21 – Сан-Марино U21 – 3:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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