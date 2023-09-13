Победа Украины на старте. Как выглядят турнирные таблицы Евро-2025 U-21
На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом забил единственный гол
12 сентября молодежная сборная Украины успешно начала отбор к Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии.
Матч прошел на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад.
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На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом забил единственный гол для Украины U-21 (1:0).
Испанский коуч сине-желтых Унаи Мельгоса стартовал в официальных матчах с победы.
В группе F Англия, Сербия и Украины набрали по 3 очка из 3 возможных.
Квалификация Евро-2025 U-21
Результаты матчей 12 сентября
- Беларусь U21 – Португалия U21 – 0:5
- Северная Македония U21 – Нидерланды U21 – 0:2
- Армения U21 – Черногория U21 – 0:1
- Литва U21 – Уэльс U21 – 2:3
- Финляндия U21 – Швейцария U21 – 1:2
- Мальта U21 – Венгрия U21 – 0:3
- Австрия U21 – Босния и Герцеговина U21 – 2:0
- Болгария U21 – Израиль U21 – 1:0
- Эстония U21 – Польша U21 – 0:1
- Молдова U21 – Грузия U21 – 0:1
- Норвегия U21 – Латвия U21 – 7:0
- Албания U21 – Румыния U21 – 3:2
- Исландия U21 – Чехия U21 – 2:1
- Турция U21 – Италия U21 – 0:2
- Украина U21 – Северная Ирландия U21 – 1:0
- Андорра U21 – Греция U21 – 0:1
- Косово U21 – Германия U21 – 0:3
- Фарерские острова U21 – Хорватия U21 – 2:4
- Сербия U21 – Азербайджан U21 – 2:0
- Ирландия U21 – Сан-Марино U21 – 3:0
Турнирные таблицы
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