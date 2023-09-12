Ювентус присматривается к одному из лидеров Шахтера

Один из грандов итальянской Серии А «Ювентус» присматривается к 21-летнему атакующему полузащитнику «Шахтера» и сборной Украины Георгию Судакову.

Новый спортивный директор «Старой синьоры» Кристиано Джунтоли изучал возможность подписания Судакова еще прошлой зимой, когда работал в «Наполи», и сейчас хочет вернуться к этой идее уже на новом месте работы.

Сегодня сборная Украины проведет матч квалификации на Евро-2024 против Италии, где наверняка будут скауты многих клубов, в том числе и «Ювентуса», у которых будет возможность оценить игровые качества Судакова воочию.

Ожидается, что в торги по Судакову «Ювентус» может вступить в январе. Ориентировочная сумма сделки оценивается сейчас в 30 миллионов евро, но она имеет тенденцию к росту.

В апреле нынешнего года Судаков продлил контракт с «Шахтером», который теперь рассчитан до 30 июня 2028-го.