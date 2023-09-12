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Украина. Премьер лига
12 сентября 2023, 12:20 | Обновлено 12 сентября 2023, 12:39
2380
9

Ювентус присматривается к одному из лидеров Шахтера

Георгий Судаков находится «на радарах» туринского клуба

12 сентября 2023, 12:20 | Обновлено 12 сентября 2023, 12:39
2380
9
Ювентус присматривается к одному из лидеров Шахтера
shakhtar.com. Георгий Судаков

Один из грандов итальянской Серии А «Ювентус» присматривается к 21-летнему атакующему полузащитнику «Шахтера» и сборной Украины Георгию Судакову.

Новый спортивный директор «Старой синьоры» Кристиано Джунтоли изучал возможность подписания Судакова еще прошлой зимой, когда работал в «Наполи», и сейчас хочет вернуться к этой идее уже на новом месте работы.

Сегодня сборная Украины проведет матч квалификации на Евро-2024 против Италии, где наверняка будут скауты многих клубов, в том числе и «Ювентуса», у которых будет возможность оценить игровые качества Судакова воочию.

Ожидается, что в торги по Судакову «Ювентус» может вступить в январе. Ориентировочная сумма сделки оценивается сейчас в 30 миллионов евро, но она имеет тенденцию к росту.

В апреле нынешнего года Судаков продлил контракт с «Шахтером», который теперь рассчитан до 30 июня 2028-го.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Ювентус трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Кристиано Джунтоли
Источник areanapoli.it
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Комментарии 9
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Lex Aries
Ну як 30 млн.? Язгоден, він дуже перспективний, але на даний час він стільки не коштує.
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0
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Владислав Рейский
ой, ща шахта заломит столько шо уйдут 
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0
Александр
15 максимум .
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0
AK.228
Заберуть пацана
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
Ніхто його за космічні гроші після мега трансферу Мудрика не буде купувати
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-1
Slunkoo
Odnim okom prismatrivajutsa.....
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-3
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