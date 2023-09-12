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  4. Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
WTA
12 сентября 2023, 10:05 | Обновлено 12 сентября 2023, 11:11
1373
4

Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего

Ангелина оказалась сильнее Каролины Плишковой

12 сентября 2023, 10:05 | Обновлено 12 сентября 2023, 11:11
1373
4
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

12 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В первом раунде украинка в трех сетах переиграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (№34 WTA).

Сан-Диего. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(4), 0:6, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла впервые. Ранее в этом сезоне Плишкова обыграла украинку в трехсетом матче на турнире в Дубае.

В следующем раунде Ангелина сразится против четвертой сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии.

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Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Каролина Плишкова Ангелина Калинина WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Сергій Юрійович
Прємна несподіванка на початку дня. От і далі б так)
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+2
Andrian Harandzha
Сьогодні Ангеліна тяжко, але пройшла розібрану Плішкову, яка все зробила сама. Якщо Калініна хоче на щось розраховувати проти Крейчикової, повинна показувати вольові якості, як на турнірі в Римі. Проте, вітаю!
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+2
Андрей Залищук
ну крутяк, Геля, все таки не підвела, далі Крейчикова і тут шанси невеликі
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0
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