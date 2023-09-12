Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Ангелина оказалась сильнее Каролины Плишковой
12 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
В первом раунде украинка в трех сетах переиграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (№34 WTA).
Сан-Диего. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(4), 0:6, 6:3
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла впервые. Ранее в этом сезоне Плишкова обыграла украинку в трехсетом матче на турнире в Дубае.
В следующем раунде Ангелина сразится против четвертой сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии.
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