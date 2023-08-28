Магучих выиграла ЧМ, Лалатович подал в отставку, Русин едет в Сандерленд

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 27 августа.

1. Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту

Украинка выиграла напряженное противостояние с двумя австралийками

2. Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом

Договор будет действовать три сезона с возможностью пролонгации на год

3A. Заря может остаться без тренера: Лалатович хочет уйти

У серба будет серьезный разговор с президентом клуба

3B. ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»

Главный тренер «Зари» прокомментировал игру 5-го тура УПЛ против «Миная»

4A. Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича

Главным тренером луганской команды вскоре станет Валерий Кривенцов

4B. Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре

С командой будет работать Младен Бартулович

5A. Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса

Команда ван Леувена снова осталась в меньшинстве, но впервые не пропустила

5B. Два почти одинаковых гола. Ворскла выиграла у Черноморца

Подопечные Виктора Скрипника одержали вторую победу подряд

5C. Лучшими были вратари. Минай и Заря сыграли вничью

Несмотря на жару, команды старались играть в скоростной футбол

6. Малиновский удачно дебютировал за Дженоа. Ретеги принес победу над Лацио

Вечером 27 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии

7A. Украинские гимнастки завоевали бронзу ЧМ-2023 в групповых упражнениях

В художественной гимнастике лучшими стали сборные Израиля и Китая

7B. Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Нидерландах, Алонсо и Гасли – в топ-3

Девятая кряду победа Ферстаппена

8A. Летний ЧМ. Джима – четвертая в масс-старте

Золото завоевала Маркета Давидова

8B. Украинец Тарас Лесюк стал победителем масс-старта на ЛЧМ-2023

Биатлонист из Украины выдал потрясающий результат

8C. Летний ЧМ. Мандзын и Борковский – в призерах в гонке преследования

Украинцы вновь стали призерами

8D. Елена Городна выиграла бронзу в юниорской гонке преследования на летнем ЧМ

Украинка завоевала свою вторую награду на соревнованиях

9A. Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец

Как такое возможно? Детальный рассказ о поединке

9B. Беринчик побил Игита. Надо идти за чемпионским титулом

Шанс сделать это у украинского боксера точно есть

9C. В одну калитку. Джаред Андерсон нокаутировал Андрея Руденко в 5-м раунде

Украинский боксер ничего не сумел противопоставить фавориту поединка

10. Аргентинский футбол – почему за ним стоит следить и как это делать

Стартовавший Кубок лиги – хороший повод следить за футболом Аргентины