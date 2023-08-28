Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Магучих выиграла ЧМ, Лалатович подал в отставку, Русин едет в Сандерленд
Другие новости
28 августа 2023, 08:59 | Обновлено 28 августа 2023, 09:48
981
0

Магучих выиграла ЧМ, Лалатович подал в отставку, Русин едет в Сандерленд

Главные новости за 27 августа на Sport.ua

28 августа 2023, 08:59 | Обновлено 28 августа 2023, 09:48
981
0
Магучих выиграла ЧМ, Лалатович подал в отставку, Русин едет в Сандерленд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослава Магучих

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 27 августа.

1. Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Украинка выиграла напряженное противостояние с двумя австралийками

2. Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Договор будет действовать три сезона с возможностью пролонгации на год

3A. Заря может остаться без тренера: Лалатович хочет уйти
У серба будет серьезный разговор с президентом клуба

3B. ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
Главный тренер «Зари» прокомментировал игру 5-го тура УПЛ против «Миная»

4A. Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Главным тренером луганской команды вскоре станет Валерий Кривенцов

4B. Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
С командой будет работать Младен Бартулович

5A. Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
Команда ван Леувена снова осталась в меньшинстве, но впервые не пропустила

5B. Два почти одинаковых гола. Ворскла выиграла у Черноморца
Подопечные Виктора Скрипника одержали вторую победу подряд

5C. Лучшими были вратари. Минай и Заря сыграли вничью
Несмотря на жару, команды старались играть в скоростной футбол

6. Малиновский удачно дебютировал за Дженоа. Ретеги принес победу над Лацио
Вечером 27 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии

7A. Украинские гимнастки завоевали бронзу ЧМ-2023 в групповых упражнениях
В художественной гимнастике лучшими стали сборные Израиля и Китая

7B. Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Нидерландах, Алонсо и Гасли – в топ-3
Девятая кряду победа Ферстаппена

8A. Летний ЧМ. Джима – четвертая в масс-старте
Золото завоевала Маркета Давидова

8B. Украинец Тарас Лесюк стал победителем масс-старта на ЛЧМ-2023
Биатлонист из Украины выдал потрясающий результат

8C. Летний ЧМ. Мандзын и Борковский – в призерах в гонке преследования
Украинцы вновь стали призерами

8D. Елена Городна выиграла бронзу в юниорской гонке преследования на летнем ЧМ
Украинка завоевала свою вторую награду на соревнованиях

9A. Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец
Как такое возможно? Детальный рассказ о поединке

9B. Беринчик побил Игита. Надо идти за чемпионским титулом
Шанс сделать это у украинского боксера точно есть

9C. В одну калитку. Джаред Андерсон нокаутировал Андрея Руденко в 5-м раунде
Украинский боксер ничего не сумел противопоставить фавориту поединка

10. Аргентинский футбол – почему за ним стоит следить и как это делать
Стартовавший Кубок лиги – хороший повод следить за футболом Аргентины

По теме:
Победа Усика, матчи 5 тура УПЛ, украинец в Аталанте
Бех-Романчук взяла серебро ЧМ, Роналду сделал хет-трик, трансфер Коваленко
Поражения Динамо и Зари, проблемы у Ярмоленко, бронза Оноприенко
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»
Бокс | 28 августа 2023, 06:25 8
ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»
ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»

Британец хочет «добиться справедливости» после поражения от чемпиона мира

Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец
Бокс | 27 августа 2023, 12:31 28
Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец
Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец

Как такое возможно?

Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Футбол | 28.08.2023, 00:37
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Бокс | 28.08.2023, 07:32
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Бокс | 27.08.2023, 11:40
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
27.08.2023, 13:31 16
Бокс
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
27.08.2023, 18:52 4
Футбол
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
26.08.2023, 18:54 30
Футбол
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
27.08.2023, 04:29 2
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
26.08.2023, 18:40 1
Бокс
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
26.08.2023, 18:03 24
Футбол
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
26.08.2023, 19:58 19
Футбол
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
27.08.2023, 01:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем