Магучих выиграла ЧМ, Лалатович подал в отставку, Русин едет в Сандерленд
Главные новости за 27 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 27 августа.
1. Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Украинка выиграла напряженное противостояние с двумя австралийками
2. Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Договор будет действовать три сезона с возможностью пролонгации на год
3A. Заря может остаться без тренера: Лалатович хочет уйти
У серба будет серьезный разговор с президентом клуба
3B. ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
Главный тренер «Зари» прокомментировал игру 5-го тура УПЛ против «Миная»
4A. Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Главным тренером луганской команды вскоре станет Валерий Кривенцов
4B. Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
С командой будет работать Младен Бартулович
5A. Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
Команда ван Леувена снова осталась в меньшинстве, но впервые не пропустила
5B. Два почти одинаковых гола. Ворскла выиграла у Черноморца
Подопечные Виктора Скрипника одержали вторую победу подряд
5C. Лучшими были вратари. Минай и Заря сыграли вничью
Несмотря на жару, команды старались играть в скоростной футбол
6. Малиновский удачно дебютировал за Дженоа. Ретеги принес победу над Лацио
Вечером 27 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии
7A. Украинские гимнастки завоевали бронзу ЧМ-2023 в групповых упражнениях
В художественной гимнастике лучшими стали сборные Израиля и Китая
7B. Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Нидерландах, Алонсо и Гасли – в топ-3
Девятая кряду победа Ферстаппена
8A. Летний ЧМ. Джима – четвертая в масс-старте
Золото завоевала Маркета Давидова
8B. Украинец Тарас Лесюк стал победителем масс-старта на ЛЧМ-2023
Биатлонист из Украины выдал потрясающий результат
8C. Летний ЧМ. Мандзын и Борковский – в призерах в гонке преследования
Украинцы вновь стали призерами
8D. Елена Городна выиграла бронзу в юниорской гонке преследования на летнем ЧМ
Украинка завоевала свою вторую награду на соревнованиях
9A. Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец
Как такое возможно? Детальный рассказ о поединке
9B. Беринчик побил Игита. Надо идти за чемпионским титулом
Шанс сделать это у украинского боксера точно есть
9C. В одну калитку. Джаред Андерсон нокаутировал Андрея Руденко в 5-м раунде
Украинский боксер ничего не сумел противопоставить фавориту поединка
10. Аргентинский футбол – почему за ним стоит следить и как это делать
Стартовавший Кубок лиги – хороший повод следить за футболом Аргентины
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