Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Договор будет действовать три сезона с возможностью пролонгации на год
Украинский хавбек Назарий Русин подписал контракт с английским «Сандерлендом», который выступает в Чемпионшипе.
24-летний нападающий согласовал личные условия контракта с английским клубом и вскоре присоединится к Черным котам.
По данным ТаТоТаке, договор подписан по системе 3+1, то есть на три года с возможностью пролонгации на один сезон.
В прошлом сезоне Назарий Русин за «Зарю» сыграл 30 матчей и забил 13 мячей.
Сегодня, 27 августа, главный тренер «Зари» Ненад Лалатович подтвердил, что клуб вже продав Русина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец успешно защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе
Ирландский боксер считает, что все в бою Усик – Дюбуа было правильно