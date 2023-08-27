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Англия
27 августа 2023, 23:43 | Обновлено 27 августа 2023, 23:54
1983
1

Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом

Договор будет действовать три сезона с возможностью пролонгации на год

27 августа 2023, 23:43 | Обновлено 27 августа 2023, 23:54
1983
1
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
ФК Заря. Назарий Русин

Украинский хавбек Назарий Русин подписал контракт с английским «Сандерлендом», который выступает в Чемпионшипе.

24-летний нападающий согласовал личные условия контракта с английским клубом и вскоре присоединится к Черным котам.

По данным ТаТоТаке, договор подписан по системе 3+1, то есть на три года с возможностью пролонгации на один сезон.

В прошлом сезоне Назарий Русин за «Зарю» сыграл 30 матчей и забил 13 мячей.

Сегодня, 27 августа, главный тренер «Зари» Ненад Лалатович подтвердил, что клуб вже продав Русина.

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Сандерленд трансферы Заря Луганск Чемпионшип Назарий Русин трансферы АПЛ трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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