Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом

Украинский хавбек Назарий Русин подписал контракт с английским «Сандерлендом», который выступает в Чемпионшипе.

24-летний нападающий согласовал личные условия контракта с английским клубом и вскоре присоединится к Черным котам.

По данным ТаТоТаке, договор подписан по системе 3+1, то есть на три года с возможностью пролонгации на один сезон.

В прошлом сезоне Назарий Русин за «Зарю» сыграл 30 матчей и забил 13 мячей.

Сегодня, 27 августа, главный тренер «Зари» Ненад Лалатович подтвердил, что клуб вже продав Русина.