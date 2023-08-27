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  4. Лалатович подтвердил. Заря продала Русина
Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 17:19 |
878
0

Лалатович подтвердил. Заря продала Русина

Форвард продолжит карьеру в «Сандерленде»

27 августа 2023, 17:19 |
878
0
Лалатович подтвердил. Заря продала Русина
ФК Заря. Назарий Русин

Луганская «Заря» продала своего 24-летнего форварда Назария Русина. Об этом сообщил главный тренер команды Ненад Лалатович на послематчевой пресс-конференции после поединка УПЛ против «Миная» (ничья 1:1).

Клуб, в который уйдет Русин, Лалатович не назвал. Но, очевидно, речь идет об английском «Сандерленде», с которым украинский клуб договорился несколько дней назад.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции Лалатович также сообщил о своем намерении уйти в отставку с поста главного тренера «Зари».

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Заря Луганск Сандерленд Назарий Русин трансферы трансферы УПЛ
Источник UA-Football
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