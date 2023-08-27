Лалатович подтвердил. Заря продала Русина
Форвард продолжит карьеру в «Сандерленде»
Луганская «Заря» продала своего 24-летнего форварда Назария Русина. Об этом сообщил главный тренер команды Ненад Лалатович на послематчевой пресс-конференции после поединка УПЛ против «Миная» (ничья 1:1).
Клуб, в который уйдет Русин, Лалатович не назвал. Но, очевидно, речь идет об английском «Сандерленде», с которым украинский клуб договорился несколько дней назад.
Напомним, на послематчевой пресс-конференции Лалатович также сообщил о своем намерении уйти в отставку с поста главного тренера «Зари».
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