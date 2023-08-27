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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 21:28 | Обновлено 27 августа 2023, 21:42
1954
3

Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича

Главным тренером луганской команды вскоре станет Валерий Кривенцов

27 августа 2023, 21:28 | Обновлено 27 августа 2023, 21:42
1954
3
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Луганскую «Зарю» в ближайшее время возглавит украинский специалист Валерий Кривенцов, информирует ТаТоТаке.

Главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович после ничьей в матче УПЛ против «Миная» (1:1) подал в отставку.

Сербский специалист пояснил свое решение так: «Нужно уезжать из Украины. Возможно, в будущем вернусь. Уверен, что мог сделать лучший результат, если бы у него был полный состав игроков. Будем разговаривать с президентом. Я тоже недоволен результатом и тем, что сделал. Возможно, найдут нового тренера, а возможно, и я найду новую команду в Украине».

После 5 туров УПЛ «Заря» занимает лишь 11-е место, имея всего 5 очков.

50-летний Валерий Кривенцов ранее возглавлял «Ильичевец» и «Металлист 1925», работал ассистентом главного тренера в «Шахтере».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск отставка Украинская Премьер-лига Минай - Заря Ненад Лалатович назначение тренера Валерий Кривенцов ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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u6464u
дуже цікавий варіант , стоіть подивитись .
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0
Дані Рохас
Это будет топ, скорее бы
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0
Gargantua
не дадут Бартуловичу поработать.
но Кривенцов очень понравился работой в 1925. там до сих пор созданная с нуля команда на его багаже держится.
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-2
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