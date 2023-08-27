Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича

Луганскую «Зарю» в ближайшее время возглавит украинский специалист Валерий Кривенцов, информирует ТаТоТаке.

Главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович после ничьей в матче УПЛ против «Миная» (1:1) подал в отставку.

Сербский специалист пояснил свое решение так: «Нужно уезжать из Украины. Возможно, в будущем вернусь. Уверен, что мог сделать лучший результат, если бы у него был полный состав игроков. Будем разговаривать с президентом. Я тоже недоволен результатом и тем, что сделал. Возможно, найдут нового тренера, а возможно, и я найду новую команду в Украине».

После 5 туров УПЛ «Заря» занимает лишь 11-е место, имея всего 5 очков.

50-летний Валерий Кривенцов ранее возглавлял «Ильичевец» и «Металлист 1925», работал ассистентом главного тренера в «Шахтере».