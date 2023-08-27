Аргентинский футбол - почему за ним стоит следить и как это делать

В Аргентине началась вторая фаза сезона в высшем дивизионе – Кубок Профессиональной лиги, который станет определяющим для распределения путевок в континентальные турниры, а его обладатель сыграет против победителя первой фазы, чемпиона Примеры, в финальном матче сезона – Трофее Чемпионов.

Аргентинский футбол – очень интересный и самобытный, а аргентинские игроки регулярно переходят в Европу – как в топ-чемпионаты и топ-клубы, так и в Украину. Поэтому он достоин того, чтобы за ним наблюдать. А как наблюдать за аргентинским футболом – читайте дальше.

Формат – необычный, как его история

Пожалуй, первое, что бросается в глаза тому, кто хочет наблюдать за чемпионатом Аргентины — формат его сезона, который совпадает с календарным годом и состоит из трех стадий.

На протяжении всей истории аргентинского футбола формат сезона в нем неоднократно менялся, изменялись и временные рамки разных стадий, и количество команд-участниц. Пережил аргентинский футбол и попытку проводить национальный чемпионат на европейский лад - с выводом в 2017 году организации чемпионата в премьерном дивизионе в отдельную автономную организацию - Суперлигу. Но просуществовала Суперлига всего три года, поскольку, по мнению президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, не смогла выполнить свою главную задачу – позиционировать аргентинский футбол как продукт. Странное упрек, но факт — в мае 2020 года за организацию чемпионата Аргентины вновь взялась АФА из-за вновь созданной подконтрольной ей структуры — Профессиональной футбольной лиги (ЛПФ).

Но пришел коронавирус. Поэтому первым турниром, организованным новообразованной структурой, был Кубок Диего Марадоны, он же — первый розыгрыш Кубка Профессиональной лиги, который прошел с 30 октября 2020 по 31 марта 2021 года. И уже тогда его формат был необычным даже, как для Южной Америки, где какие только форматы не были, говорить о Европе.

В первой фазе, Классификации (Fase Clasificación), 24 команды, участвовавшие в последнем сезоне Суперлиги, были поделены на шесть групп по четыре команды, игравшие в два круга. По итогам этого группового раунда по две лучшие команды из каждой группы вышли во вторую фазу — Чемпионскую (Fase Campeón), где в двух группах по шесть команд определяли пару финалистов, разыгравших трофей (выигравшая столичная «Бока Хуниорс», после ничьей 1:1 против «Банфилда» из пригорода Буэнос-Айреса в основное время выиграла серию пенальти). Неудачники Классификации по тому же принципу провели свою вторую фазу — Дополнение (Fase Complementación), которую выиграл столичный «Велес Сарсфилд», победив в финале «Росарио Сентраль» со счетом 3:1. И, наконец, «Велес» и «Банфилд» в последнем матче определили обладателя путевки в Копа Судамерикана — им стал победивший 3:2 «Банфилд».

Поскольку коронавирус и не думал отступать, то в 2021 году произошел интересный момент — еще не завершился розыгрыш Кубка Диего Марадоны, а уже 12 февраля начался сезон в Кубке Профессиональной лиги-2021. Но уже тогда определение обладателей путевок в континентальные кубки приобрело современный вид — по суммарной таблице выступлений в чемпионате Примеры (его разыграли во второй половине года) и групповом раунде Кубка Профессиональной Лиги.

Последняя глобальная реформа формата сезона в премьерном дивизионе Аргентины состоялась уже в этом году: чемпионат Примеры и Кубок Профессиональной Лиги сменили местами. Чемпионат проходил в начале года — с января до конца июля, а розыгрыш Кубка начался 17 августа и продлится до 17 декабря.

Формат в версии 2023 года

Первая часть сезона – чемпионат Примеры. Он проводится в один круг – все 28 команд премьерного дивизиона играют каждая с каждой. Кстати - 28 из них только с прошлого сезона после того, как Профессиональная лига увеличила количество команд в два этапа за два года: с 24 до 26 и с 26 до 28. Победитель чемпионата Примеры получает титул чемпиона Аргентины и путевку в групповой этап Копа Либертадорес- 2024. В этом году им стал столичный Ривер Плейт, для которого это уже 38-й национальный титул в истории.

В минувшие выходные, 17 августа, началась вторая часть сезона — Кубок Профессиональной лиги. Все команды премьерного дивизиона были разделены на две группы по 14 команд, также сыграют в один круг плюс по одному матчу с командой из другой группы. По четыре лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф, где определяют обладателя трофея и еще одной путевки в групповой этап Копа Либертадорес-2024. Причем в каждом раунде плей-офф каждая пара команд также играет всего по одному матчу.

Третья путевка в групповой этап Копа Либертадорес-2024 отойдет обладателю Кубка Аргентины. А это привычный кубковый национальный турнир. Хотя привычный – относительно. Из-за того, что в нем вылет команд из Примеры от представителей глубин не так уж необычен. В Аргентине всякое бывает…

Результаты группового этапа также добавляются в таблицу чемпионата Примеры и образуют сводную таблицу, которая определяет трех обладателей последних путевок в Копа Либертадорес-2024. Их получают три лучшие команды после тех, кто квалифицировался через чемпионат Примеры, Кубок Профессиональной Лиги и Кубок Аргентины.

Разберем на примере прошлого сезона:

«Бока Хуниорс» выиграла чемпионат Примеры и Кубок профессиональной лиги, но в сводной таблице заняла второе место. Кубок Аргентины выиграл «Патронато», в сводной таблице ставший 17-м. Поэтому в лучшую тройку, которая получила путевки в групповой этап Копа Либертадорес вошли «Расинг», «Ривер Плейт» и «Архентинос Хуниорс», а следующая за ними команда, «Хуракан», попала в квалификацию Копа Либертадорес.

Следующие шесть команд в сводной таблице выходят в Копа Судамерикана — и здесь все понятно, поскольку это единственный способ попасть в этот турнир.

По завершении розыгрыша Кубка Профессиональной Лиги также определятся команды, которые покинут премьерный дивизион и отправятся в Примеру Насьональ, второй по уровню ярус аргентинского футбола. Кстати, чтобы не было неразберихи с той Примерой, где определяют чемпиона страны, второй ярус обычно называют Насьональ В.

Вылететь в Насьональ В можно двумя способами:

первый — занять последнее место в сводной таблице сезона;

второй — занять последнее место в таблице коэффициентов за три последних сезона.

Коэффициент рассчитывается очень просто — общее количество очков, набранных за три сезона в чемпионате Примеры и Кубке Профессиональной Лиги, делится на суммарное количество сыгранных матчей. В качестве примера возьмем действующего лидера таблицы коэффициентов «Ривер Плейт».





В 2021 году он сыграл 38 матчей и набрал 75 очков, в 2022-м - 41 матч и 76 очков, в нынешнем сезоне пока 28 матчей и 61 очко.

Итак, всего за три сезона «Ривер» сыграл 107 матчей и набрал 212 очков. Далее 212 делим на 107, округляем до трех знаков после запятой и получим текущий коэффициент «Ривера» – 1.981.

Если же по итогам сезона в обеих таблицах последнее место займет одна и та же команда, то вместе с ней в Насьональ В отправится предпоследняя команда сводной таблицы. Именно такая ситуация может сложиться в нынешнем сезоне. В обеих таблицах последнее место с заметным отставанием занимает «Арсенал» из Саранди, поэтому претендентом на вылет является «Колон» из Санта Фе, предпоследний в сводной таблице, а не другие аутсайдеры таблицы коэффициентов – «Платенсе», «Сентраль Кордова» и « Сармиенто».

«Платенсе» и «Сармиенто», кстати, неплохо себя чувствуют среди середняков сводной таблицы, где рядом с ними находится действующий четвертьфиналист Кубка Либертадорес «Расинг» из Авельянеды. А самая титулованная команда в истории Либертадорес, «Индепендьенте», пока среди аутсайдеров сводной таблицы, но среди середняков таблицы коэффициентов.

И такая система вылета до низшего яруса справедлива, поскольку на судьбу команды не так сильно влияет один неудачный, или даже провальный сезон. Главное – последним в нем не стать.

Знакомые тренерские лица

Одна из причин следить за чемпионатом Аргентины – тренеры, среди которых есть немало имен, знакомых тем, кто следит за футболом с конца 90-х или даже по нулевых – Габриэль Милито («Архентинос Хуниорс»), Габриэль Хайнце («Ньюэллс Олд Бойс»), Мартин Палермо («Платенсе»), Фернандо Гаго («Расинг»), Мартин Демичелис («Ривер Плейт»), Кили Гонсалес («Унион»), а недавно к ним присоединился также Карлос Тевес («Индепенденте»).

В течение чемпионата Примеры «Уракан» тренировал Себастьян Батталья, легенда «Боки Хуниорс», игравший и являвшийся основным полузащитником в испанском «Вильярреале», когда они впервые в истории вышли в еврокубки. Но в Аргентине клубы с увольнениями тренеров не затягивают, если что-то не устраивает, и несколько смен тренеров в клубе за год — явление привычное. В «Уракане», например, Баттаглиа был вторым, а нынешний тренер Диего Мартинес — пятый в сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартін Демичелис

А рекордсменом по количеству смен тренеров в нынешнем сезоне является «Велес Сарсфилд». Начинал год уругваец Александер Медина, ушедший уже после пятого тура. Затем один тур отработал тандем исполняющих обязанности Марсело Браво — Эрнан Манрике и новым главным тренером стал Рикардо Гарека, который в прошлом году не стал продлевать контракт с сборной Перу. «Тигра» на 17-й тур снова подменял Браво, но уже через два тура Гарека ушел. Еще два матча провел Браво, а из 22 тура чемпионата Примеры и до сих пор «Велес» возглавляет Себастьян Мендес, легенда клуба, сыгравший за него 177 матчей и бывший в том составе, который в 1994-м году выиграл единственный в истории клуба Кубок Либертадорес. То есть – семь смен тренеров.

Также в чемпионате Аргентины очень много молодых тренеров. В нынешнем сезоне Кубка Профессиональной Лиги тренеры младше 50 лет работают в 16 командах из 28, то есть — в более чем половине команд. Это с учетом Мартина Палермо, которому 50 исполнится в ноябре этого года.

И среди игроков есть знакомые лица

В более именитых их больше, в менее именитых — меньше, но многие засветившиеся в Европе аргентинские игроки возвращаются в Аргентину — кто-то доигрывать (Хесус Датоло («Банфилд»), Пабло Чаваррия, Диего Новаретти и Франко Хара («Бельграно»), Рубен Ботта («Колон»), Серхио Ромеро, Факундо Ронкалья и Маркос Рохо («Бока Хуниорс»), Леонель Ванджони («Ньюэллс Олд Бойс»), Мариано Андухар, Пабло Пьятти и Хосе Соса («Эстудиантес») и многие другие), кто-то — перезагружать карьеру (Рикардо Сентурион («Барракас Сентраль»), Сантьяго Аскасибар и Эсекиэль Муньос («Эстудиантес»), Игнасио Пусетто («Уракан»), Рамиро Фунес Мори («Ривер Плейт») и многие другие).

Также есть и имена, хорошо знакомые украинским болельщикам — вышеупомянутый Соса (экс-«Металлист» (2011-2014)), Франсиско Ди Франко («Атлетико Тукуман», экс-«Карпаты» (2017-2019), экс-«Днепр-1» (2019-2022)), Хонатан Майдана («Ривер Плейт», экс-«Металлист» (2008-2010)), Доминго Бланко («Индепендьенте», экс-«Днепр-1» (2022-2023)).

Кроме того, в аргентинский чемпионат приходят также иностранцы-выходцы из соседних стран – как именитые (Эдинсон Кавани, Маурисио Исла, Луис Адвинкула), так и перспективная молодежь, как уругваец Себсатьян Боселли, лучший защитник ЧМ-2023 U-19, который перешет в «Ривер Плейт» из родного «Дефенсора» за очень скромные деньги, как для игрока его потенциала (и это разговор для отдельной статьи).

Но при этом чемпионат Аргентины – не возрастной, там очень много молодых игроков (средний возраст всех команд – около 25 лет), но не юных. Игроки, которые в 16-17 лет уже выступают за первые команды – большая редкость. Поэтому там можно увидеть немало игроков, которые могут впоследствии перебраться в Европу, причем за небольшие средства. Возможно – даже в Украину.

Как смотреть матчи чемпионата Аргентины?

Для этого лучше всего подходит платформа Fanatiz, специально созданная для тех, кто живет за пределами Южной Америки. Платформа состоит из сайта и мобильного приложения – очень удобных и интуитивно понятных.

Кроме аргентинского футбола (для тех, кто живет не в Америке, доступны чемпионат Примеры, Кубок Профессиональной лиги, Насьональ В и Кубок Аргентины с возможностью выбрать комментарий на испанском или английском, разнообразные студии, аналитика и возможность просмотра матчей в записи) также на этой платформе есть чемпионат Бразилии (Серии А, В и некоторые чемпионаты штатов), чемпионат Перу (Лига 1 и 2) и многое другое, и не только футбол.

Конечно – все это не бесплатно, но цена за самый большой пакет «Front Row» – 10 евро в месяц, или 80 евро в год. Можно выбрать отдельно пакет Аргентины или Бразилии, и это будет стоить 8 и 64 евро соответственно.

Fanatiz. Скріншот головної сторінки сайту

Трансляции аргентинского футбола – тоже отдельная большая тема, но они очень качественные. Аргентинская федерация футбола (AFA) производит их через собственную платформу AFA Play, а Fanatiz покупает у них готовый продукт. То же касается и чемпионатов Бразилии и Перу – они также самостоятельно создают трансляции через свои платформы Brasileirao Play и Liga 1 Play соответственно, и продают готовый продукт, в частности Fanatiz. Эти платформы также доступны через свои сайты и мобильные приложения, но стоимость подписок там такая же, как и через Fanatiz.