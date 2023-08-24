Ривер Плейт подписал чемпиона мира U-20
Себастьян Боселли продолжит карьеру в Аргентине
Аргентинский «Ривер Плейт» подписал защитника уругвайского «Дефенсор Спортинга» Себастьяна Боселли.
Трансфер 19-летнего Боселли подтвердил президент «Дефенсора» Альберто Вард. За молодого уругвайца «Ривер Плейт» заплатил 3.7 миллиона долларов.
Летом в составе сборной Уругвая U-20 Себастьян Боселли выиграл чемпионат мира-2023 и стал одним из лучших защитников турнира.
В нынешнем сезоне в составе «Дефенсор Спортинга» Боселли сыграл 15 матчей и получил три желтые карточки.
🫂 𝐒𝐞 𝐯𝐚́, 𝐒𝐞𝐛𝐚.— Defensor Sporting (@DefensorSp) August 24, 2023
Sebastián Boselli no seguirá en Defensor Sporting para continuar su carrera en @RiverPlate.
¡Mucho éxito, Seba! Te vamos a extrañar.
Ésta siempre será tu casa. pic.twitter.com/U4itt9PQDk
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