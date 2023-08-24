Ривер Плейт подписал чемпиона мира U-20

Аргентинский «Ривер Плейт» подписал защитника уругвайского «Дефенсор Спортинга» Себастьяна Боселли.

Трансфер 19-летнего Боселли подтвердил президент «Дефенсора» Альберто Вард. За молодого уругвайца «Ривер Плейт» заплатил 3.7 миллиона долларов.

Летом в составе сборной Уругвая U-20 Себастьян Боселли выиграл чемпионат мира-2023 и стал одним из лучших защитников турнира.

В нынешнем сезоне в составе «Дефенсор Спортинга» Боселли сыграл 15 матчей и получил три желтые карточки.