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Аргентина
24 августа 2023, 18:14 | Обновлено 24 августа 2023, 18:26
201
0

Ривер Плейт подписал чемпиона мира U-20

Себастьян Боселли продолжит карьеру в Аргентине

24 августа 2023, 18:14 | Обновлено 24 августа 2023, 18:26
201
0
Ривер Плейт подписал чемпиона мира U-20
Tenfield. Себастьян Боселли

Аргентинский «Ривер Плейт» подписал защитника уругвайского «Дефенсор Спортинга» Себастьяна Боселли.

Трансфер 19-летнего Боселли подтвердил президент «Дефенсора» Альберто Вард. За молодого уругвайца «Ривер Плейт» заплатил 3.7 миллиона долларов.

Летом в составе сборной Уругвая U-20 Себастьян Боселли выиграл чемпионат мира-2023 и стал одним из лучших защитников турнира.

В нынешнем сезоне в составе «Дефенсор Спортинга» Боселли сыграл 15 матчей и получил три желтые карточки.

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Ривер Плейт Себастьян Боселли Дефенсор Спортинг чемпионат Аргентины по футболу чемпионат Уругвая по футболу трансферы
Источник Twitter
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