Малиновский удачно дебютировал за Дженоа. Ретеги принес победу над Лацио

Вечером 27 августа состоялся очередной матч 2-го тура чемпионата Италии.

Украинский хавбек Руслан Малиновский с победы дебютировал за «Дженоа».

Матео Ретеги забил на 16-й минуте и принес гостям победу над Лацио (1:0).

Украинец провел на поле 70 минут, после чего был заменен. В его пассиве – желтая карточка.

Серия A. 2-й тур, 27 августа

Лацио – Дженоа – 0:1

Гол: Ретеги, 16

Лацио: Проведель, Марушич (Пеллегрини, 66), Романьоли, Казале, Ладзари, Альберто, Катальди (Кастельянос, 79), Камада (Весино, 66), Дзакканьи, Андерсон (Исаксен, 66), Иммобиле.

Дженоа: Мартинес, Васкес, Дрэгушин, Бани, Сабелли (Мартин Кариколь 85), Малиновский (Хефти 70), Гудмундссон (Ягелло 90+4), Стротман (Торсбю 70), Бадель, Френдруп, Ретеги (Экубан 70).

Предупреждения: Катальди, (38), Френдруп (39), Малиновский (61), Пеллегрини (90+2), Дзакканьи (90+3), Иммобиле (90+4).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча