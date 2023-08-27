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  4. Будет дебют. Малиновский – в основе Дженоа на матч с Лацио
Италия
27 августа 2023, 20:50 |
749
0

Будет дебют. Малиновский – в основе Дженоа на матч с Лацио

Украинец впервые сыграет за новую команду

27 августа 2023, 20:50 |
749
0
Будет дебют. Малиновский – в основе Дженоа на матч с Лацио

Сегодня, 27 августа «Дженоа» во втором туре Серии А на выезде сыграет с римским «Лацио». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В основе «Дженоа» на матч выйдет украинский новичок команды Руслан Малиновский. Для него это дебютный матч в составе новой команды.

Стартовые составы:

«Лацио»: Проведель, Марушич,Романьоли, Казале, Лаццари, Катальди, Луис Альберто, Камада, Дзакканьи, Фелипе Андерсон, Иммобиле

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Бани, Драгушин, Сабелли, Строотман, Бадель, Френдруп, Малиновский, Альберт, Ретеги

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Источник Sport.ua
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