Будет дебют. Малиновский – в основе Дженоа на матч с Лацио
Украинец впервые сыграет за новую команду
Сегодня, 27 августа «Дженоа» во втором туре Серии А на выезде сыграет с римским «Лацио». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В основе «Дженоа» на матч выйдет украинский новичок команды Руслан Малиновский. Для него это дебютный матч в составе новой команды.
Стартовые составы:
«Лацио»: Проведель, Марушич,Романьоли, Казале, Лаццари, Катальди, Луис Альберто, Камада, Дзакканьи, Фелипе Андерсон, Иммобиле
«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Бани, Драгушин, Сабелли, Строотман, Бадель, Френдруп, Малиновский, Альберт, Ретеги
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