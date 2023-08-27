Стало известно, кто заменит Лалатовича в Заре

Сегодня главный тренер «Зари» Ненад Лалатович сообщил о своем намерении покинуть клуб. Это случилось на пресс-конференции после матча пятого тура УПЛ против «Миная», который завершился вничью 1:1.

По информации ТаТоТаке, о своих планах Лалатович уже сообщил не только прессе, но и команде. Временно исполнять его обязанности будет экс-игрок «Ингульца» Младен Бартулович, который входит в тренерский штаб Лалатовича.

На данный момент «Заря» с 5 очками в 5 матчах идет 11-й в турнирной таблице чемпионата Украины.