Украина. Премьер лига27 августа 2023, 18:52 | Обновлено 27 августа 2023, 18:53
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Стало известно, кто заменит Лалатовича в Заре
С командой будет работать Младен Бартулович
27 августа 2023, 18:52 | Обновлено 27 августа 2023, 18:53
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Сегодня главный тренер «Зари» Ненад Лалатович сообщил о своем намерении покинуть клуб. Это случилось на пресс-конференции после матча пятого тура УПЛ против «Миная», который завершился вничью 1:1.
По информации ТаТоТаке, о своих планах Лалатович уже сообщил не только прессе, но и команде. Временно исполнять его обязанности будет экс-игрок «Ингульца» Младен Бартулович, который входит в тренерский штаб Лалатовича.
На данный момент «Заря» с 5 очками в 5 матчах идет 11-й в турнирной таблице чемпионата Украины.
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Комментарии 1
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Можливо, це й на краще. Лалативич, по ходу, яким гравцем був, такий з нього і тренер. Бартуловіч на цю роль більше підходить.
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