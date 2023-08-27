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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 18:52 | Обновлено 27 августа 2023, 18:53
1365
1

Стало известно, кто заменит Лалатовича в Заре

С командой будет работать Младен Бартулович

27 августа 2023, 18:52 | Обновлено 27 августа 2023, 18:53
1365
1
Стало известно, кто заменит Лалатовича в Заре
ФК Ингулец. Младен Бартулович

Сегодня главный тренер «Зари» Ненад Лалатович сообщил о своем намерении покинуть клуб. Это случилось на пресс-конференции после матча пятого тура УПЛ против «Миная», который завершился вничью 1:1.

По информации ТаТоТаке, о своих планах Лалатович уже сообщил не только прессе, но и команде. Временно исполнять его обязанности будет экс-игрок «Ингульца» Младен Бартулович, который входит в тренерский штаб Лалатовича.

На данный момент «Заря» с 5 очками в 5 матчах идет 11-й в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Младен Бартулович Ненад Лалатович Украинская Премьер-лига Заря Луганск
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
Можливо, це й на краще. Лалативич, по ходу, яким гравцем був, такий з нього і тренер. Бартуловіч на цю роль більше підходить.
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