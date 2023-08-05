Сотый гол Ярмоленко, Чигринский снова в Шахтере, вылет Костюк и Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 4 августа.

1A. Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь

Ярмоленко забил сотый гол в карьере, Ванат тоже отличился

1B. СЛОБОДЯН: Разве в Европе так судят? Не засчитаны голы, нарисованы пенальти

Президент «Оболони» жестко раскритиквал судейство в матче против «Динамо»

2. ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер

Соглашение с игроком рассчитано до лета следующего года

3A. Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне

Марта в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой

3B. Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США

Элина выиграла первую партию у Пегулы, но американка сумела отыграться

3C. ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно

Американка прокомментировала поединок против Элины в Вашингтоне

4. Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины

16 победителей второго отборочного этапа узнали своих соперников

5. Малиновским интересуются в Турции и в Италии. Названы команды

Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Бешикташе или в «Торино»

6. Источник: Леднев близок к возвращению из Динамо в Зарю

Контракт 25-летнего хавбека с киевским клубом действует до 30 июня 2024 года

7. В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса

Дана трактовка действия арбитра матча «Верес» – «Шахтер»

8A. Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК

Жеребьевка Q4 Лиги конференций пройдет 7 августа в швейцарском Ньоне

8B. Динамо вступает в борьбу. Итоги квалификации Q2 Лиги конференций, пары Q3

Полтавская «Ворскла» выбыла из турнира, уступив «Диле» на выезде в Грузии

9. Пол vs Диас – мисматч, но это неплохо для бокса. Джейк привлекает внимание

Но интриги здесь ждать точно не стоит

10. Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды

Украина занимает 14-ю позицию в пятилетнем рейтинге УЕФА