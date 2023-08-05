Сотый гол Ярмоленко, Чигринский снова в Шахтере, вылет Костюк и Свитолиной
Главные новости за 4 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 4 августа.
1A. Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Ярмоленко забил сотый гол в карьере, Ванат тоже отличился
1B. СЛОБОДЯН: Разве в Европе так судят? Не засчитаны голы, нарисованы пенальти
Президент «Оболони» жестко раскритиквал судейство в матче против «Динамо»
2. ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
Соглашение с игроком рассчитано до лета следующего года
3A. Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Марта в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой
3B. Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Элина выиграла первую партию у Пегулы, но американка сумела отыграться
3C. ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
Американка прокомментировала поединок против Элины в Вашингтоне
4. Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
16 победителей второго отборочного этапа узнали своих соперников
5. Малиновским интересуются в Турции и в Италии. Названы команды
Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Бешикташе или в «Торино»
6. Источник: Леднев близок к возвращению из Динамо в Зарю
Контракт 25-летнего хавбека с киевским клубом действует до 30 июня 2024 года
7. В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
Дана трактовка действия арбитра матча «Верес» – «Шахтер»
8A. Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Жеребьевка Q4 Лиги конференций пройдет 7 августа в швейцарском Ньоне
8B. Динамо вступает в борьбу. Итоги квалификации Q2 Лиги конференций, пары Q3
Полтавская «Ворскла» выбыла из турнира, уступив «Диле» на выезде в Грузии
9. Пол vs Диас – мисматч, но это неплохо для бокса. Джейк привлекает внимание
Но интриги здесь ждать точно не стоит
10. Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Украина занимает 14-ю позицию в пятилетнем рейтинге УЕФА
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