Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сотый гол Ярмоленко, Чигринский снова в Шахтере, вылет Костюк и Свитолиной
Другие новости
05 августа 2023, 08:35 | Обновлено 05 августа 2023, 08:45
605
0

Сотый гол Ярмоленко, Чигринский снова в Шахтере, вылет Костюк и Свитолиной

Главные новости за 4 августа на Sport.ua

05 августа 2023, 08:35 | Обновлено 05 августа 2023, 08:45
605
0
Сотый гол Ярмоленко, Чигринский снова в Шахтере, вылет Костюк и Свитолиной
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 4 августа.

1A. Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Ярмоленко забил сотый гол в карьере, Ванат тоже отличился

1B. СЛОБОДЯН: Разве в Европе так судят? Не засчитаны голы, нарисованы пенальти
Президент «Оболони» жестко раскритиквал судейство в матче против «Динамо»

2. ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
Соглашение с игроком рассчитано до лета следующего года

3A. Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Марта в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой

3B. Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Элина выиграла первую партию у Пегулы, но американка сумела отыграться

3C. ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
Американка прокомментировала поединок против Элины в Вашингтоне

4. Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
16 победителей второго отборочного этапа узнали своих соперников

5. Малиновским интересуются в Турции и в Италии. Названы команды
Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Бешикташе или в «Торино»

6. Источник: Леднев близок к возвращению из Динамо в Зарю
Контракт 25-летнего хавбека с киевским клубом действует до 30 июня 2024 года

7. В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
Дана трактовка действия арбитра матча «Верес» – «Шахтер»

8A. Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Жеребьевка Q4 Лиги конференций пройдет 7 августа в швейцарском Ньоне

8B. Динамо вступает в борьбу. Итоги квалификации Q2 Лиги конференций, пары Q3
Полтавская «Ворскла» выбыла из турнира, уступив «Диле» на выезде в Грузии

9. Пол vs Диас – мисматч, но это неплохо для бокса. Джейк привлекает внимание
Но интриги здесь ждать точно не стоит

10. Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Украина занимает 14-ю позицию в пятилетнем рейтинге УЕФА

По теме:
Минус Ворскла из ЛК, переходы Чигринского и Довбика, топ-победа Костюк
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Милан пополнился американским полузащитником из Валенсии
Футбол | 05 августа 2023, 02:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан пополнился американским полузащитником из Валенсии
ОФИЦИАЛЬНО. Милан пополнился американским полузащитником из Валенсии

Юнес Муса продолжит карьеру в итальянском клубе

БАРАНКА: «УПЛ рискует вернуться во времена, когда шла игра на контору»
Футбол | 05 августа 2023, 05:59 1
БАРАНКА: «УПЛ рискует вернуться во времена, когда шла игра на контору»
БАРАНКА: «УПЛ рискует вернуться во времена, когда шла игра на контору»

Глава Комитета по этике и честной игре УАФ рассказал о ситуации на старте сезона

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 04.08.2023, 08:10
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
Теннис | 04.08.2023, 09:33
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Теннис | 04.08.2023, 21:16
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
03.08.2023, 08:18 7
Теннис
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
04.08.2023, 09:10 20
Футбол
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
04.08.2023, 20:22 3
Футбол
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
04.08.2023, 09:19 11
Футбол
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
03.08.2023, 22:20 49
Теннис
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
03.08.2023, 08:45
Футбол
Челси – Боруссия Д – 1:1. Мудрик навесил, Берстоу забил. Видео голов, обзор
Челси – Боруссия Д – 1:1. Мудрик навесил, Берстоу забил. Видео голов, обзор
03.08.2023, 08:31 3
Футбол
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
03.08.2023, 11:32 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем