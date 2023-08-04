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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 23:59 | Обновлено 05 августа 2023, 00:16
495
0

Источник: Леднев близок к возвращению из Динамо в Зарю

Контракт 25-летнего хавбека с киевским клубом действует до 30 июня 2024 года

04 августа 2023, 23:59 | Обновлено 05 августа 2023, 00:16
495
0
Источник: Леднев близок к возвращению из Динамо в Зарю
ФК Заря Луганск. Богдан Леднев

Украинский хавбек Богдан Леднев может вскоре вернуться из киевского «Динамо» в луганскую «Зорю».

Сейчас руководство клубов решает вопрос о переходе Леднева в луганскую команду, информирует ТаТоТаке.

Контракт 25-летнего хавбека с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года. Он выступал за «Зарю» на правах аренды с июля 2018 до лета 2020 года

В минувшем сезоне Леднев играл в аренде в венгерском клубе Фехервар (13 матчей во всех турнирах).

На позиции правого вингера в «Заре» играют Денис Антюх и Назарий Русин, которым может составить конкуренцию Леднев.

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Богдан Леднев Динамо Киев Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы Денис Антюх Назарий Русин ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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