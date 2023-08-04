Источник: Леднев близок к возвращению из Динамо в Зарю
Контракт 25-летнего хавбека с киевским клубом действует до 30 июня 2024 года
Украинский хавбек Богдан Леднев может вскоре вернуться из киевского «Динамо» в луганскую «Зорю».
Сейчас руководство клубов решает вопрос о переходе Леднева в луганскую команду, информирует ТаТоТаке.
Контракт 25-летнего хавбека с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года. Он выступал за «Зарю» на правах аренды с июля 2018 до лета 2020 года
В минувшем сезоне Леднев играл в аренде в венгерском клубе Фехервар (13 матчей во всех турнирах).
На позиции правого вингера в «Заре» играют Денис Антюх и Назарий Русин, которым может составить конкуренцию Леднев.
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