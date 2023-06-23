Источник: Заря хочет вернуть Богдана Леднева из Динамо

Луганская «Заря» собирается подписать полузащитника киевского Динамо Богдана Леднева.

Пока неизвестно, будет это аренда футболиста или будет полноценный трансфер.

Леднев ранее играл за «Зарю» на правах аренды из «Динамо с 2018 по 2020 год. Богдан забил 16 голов в 61 матче за луганскую команду.

В январе 2023 года Леднев вернулся в Динамо из аренды в венгерском Фехерваре.

Весной вингер не сыграв ни одного матча за киевлян, поскольку проходил восстановление после перелома голени.