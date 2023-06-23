Украина. Премьер лига23 июня 2023, 21:57 | Обновлено 23 июня 2023, 22:47
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Источник: Заря хочет вернуть Богдана Леднева из Динамо
Леднев ранее играл за «Зарю» на правах аренды из «Динамо с 2018 по 2020 год
23 июня 2023, 21:57 | Обновлено 23 июня 2023, 22:47
1229
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Луганская «Заря» собирается подписать полузащитника киевского Динамо Богдана Леднева.
Пока неизвестно, будет это аренда футболиста или будет полноценный трансфер.
Леднев ранее играл за «Зарю» на правах аренды из «Динамо с 2018 по 2020 год. Богдан забил 16 голов в 61 матче за луганскую команду.
В январе 2023 года Леднев вернулся в Динамо из аренды в венгерском Фехерваре.
Весной вингер не сыграв ни одного матча за киевлян, поскольку проходил восстановление после перелома голени.
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А хто його хоче повернути? Тренера ж немає.
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