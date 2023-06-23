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Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 21:57 | Обновлено 23 июня 2023, 22:47
1229
2

Источник: Заря хочет вернуть Богдана Леднева из Динамо

Леднев ранее играл за «Зарю» на правах аренды из «Динамо с 2018 по 2020 год

23 июня 2023, 21:57 | Обновлено 23 июня 2023, 22:47
1229
2
Источник: Заря хочет вернуть Богдана Леднева из Динамо
ФК Динамо Киев. Богдан Леднев

Луганская «Заря» собирается подписать полузащитника киевского Динамо Богдана Леднева.

Пока неизвестно, будет это аренда футболиста или будет полноценный трансфер.

Леднев ранее играл за «Зарю» на правах аренды из «Динамо с 2018 по 2020 год. Богдан забил 16 голов в 61 матче за луганскую команду.

В январе 2023 года Леднев вернулся в Динамо из аренды в венгерском Фехерваре.

Весной вингер не сыграв ни одного матча за киевлян, поскольку проходил восстановление после перелома голени.

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Богдан Леднев Динамо Киев Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы
Источник Sportarena
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Комментарии 2
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Lex Aries
А хто його хоче повернути? Тренера ж немає.
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