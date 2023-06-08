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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 12:43 | Обновлено 08 июня 2023, 12:52
440
1

Ворскла может подписать Леднева

Хавбека «Динамо» хочет видеть в своей команде Виктор Скрипник

08 июня 2023, 12:43 | Обновлено 08 июня 2023, 12:52
440
1
Ворскла может подписать Леднева
Instagram. Богдан Леднев

Полтавская «Ворскла» заинтересована в подписании полузащитника «Динамо» Киев Богдана Леднева.

Стоит отметить, что Леднева в «Ворскле» хочет видеть лично главный тренер команды Виктор Скрипник.

Специалист хотел подписать Леднева еще в прошлом сезоне, но соглашения достичь не удалось.

Сейчас «Динамо» будет перестраивать состав после провального сезона и отпустит не попадающих в состав игроков.

Напомним, «Ворскла» по итогам сезона-2022/2023 заняла 5-е место в турнирной таблице УПЛ и сыграет в Лиге конференций в следующем сезоне. «Динамо», в свою очередь, финишировало четвертым.

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Ворскла Полтава Богдан Леднев трансферы трансферы УПЛ Виктор Скрипник
Источник Эпоха Футбола
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Gargantua
хороший выход для всех
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