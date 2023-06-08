Ворскла может подписать Леднева
Хавбека «Динамо» хочет видеть в своей команде Виктор Скрипник
Полтавская «Ворскла» заинтересована в подписании полузащитника «Динамо» Киев Богдана Леднева.
Стоит отметить, что Леднева в «Ворскле» хочет видеть лично главный тренер команды Виктор Скрипник.
Специалист хотел подписать Леднева еще в прошлом сезоне, но соглашения достичь не удалось.
Сейчас «Динамо» будет перестраивать состав после провального сезона и отпустит не попадающих в состав игроков.
Напомним, «Ворскла» по итогам сезона-2022/2023 заняла 5-е место в турнирной таблице УПЛ и сыграет в Лиге конференций в следующем сезоне. «Динамо», в свою очередь, финишировало четвертым.
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