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Лига чемпионов
04 августа 2023, 09:10 | Обновлено 04 августа 2023, 09:19
3078
2

Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды

Украина занимает 14-ю позицию в пятилетнем рейтинге УЕФА

04 августа 2023, 09:10 | Обновлено 04 августа 2023, 09:19
3078
2
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
ФК Ворскла

В мид-уик продолжилась квалификация еврокубков, сыграны матчи 2-го раунда, и есть небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В 5-летнем рейтинге Украина набрала 25.000 балла и занимает 14-е место. За неделю копилка пополнилась лишь 0.100 баллами (суммарно 1.100 в сезоне). В Q2 Лиги чемпионов «Днепр-1» сыграл вничью с греческим «Панатинаикосом» (2:2, первая встреча – 1:3) и перешел в Лигу Европы, где сыграет с пражской «Славией».

Ранее «Шахтер» получил 4 бонусных балла за участие в групповом раунде Лиги чемпионов. А вот «Ворскла» выбыла из еврокубков уже после первого же противостояния с грузинской «Дилой» (1:3, первый матч – 2:1) в Лиге конференций.

14-я позиция позволяет Украине иметь представительство в 5 команд в еврокубках сезона 2025/26, причем 2 клуба будут участвовать в Лиге чемпионов (оба – в квалификации: Q2 для вице-чемпиона и Q4 для чемпиона).

В опасной близости находится Норвегия, которая получила серьезную прибавку за неделю (+0.750) и набрала 24.750. Ее отставание от Украины теперь составляет всего 0.250 балла. В игре у Норвегии остались все 4 команды: Мольде (ЛЧ), Буде-Глимт, Русенборг, Бранн (ЛК). Все другие конкуренты (кроме Турции) понесли потери, не досчитавшись по одному бойцу.

Топ-10 стран в рейтинге остался прежним: Англия, Испания, Италия, Германия, Нидерланды, Франция, Португалия, Бельгия, Шотландия, Австрия. В сезонном рейтинге (2023/24) лидерством владеет Исландия (2.833 бала).

Как провели конкуренты евронеделю (указаны прибавка за неделю и сумма в сезоне):

  • 11. Швейцария: +0.400 = 0.700 (остались 4 команды из 5, выбыл Базель)
  • 12. Турция: +1.000 = 1.750 (в игре все 4 команды)
  • 13. Сербия: +0.000 = 0.800 (4 команды из 5, выбыла Войводина)
  • 14. Украина: +0.100 = 1.100 (остались 4 команды из 5, минус Ворскла)
  • 15. Норвегия: +0.750 = 1.125 (в игре все 4 команды)
  • 16. Израиль: +0.625 = 1.750 (остались 3 команды из 4, минус Бейтар)
  • 17. Дания: +0.500 = 1.000 (остались 3 команды из 4, минус Орхус)
  • 18. Чехия: +0.250 = 0.375 (остались 3 команды из 4, минус Богемианс)

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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DK1961
Ничего нового. Ворскла может только в подковерных играх в Премьер-лиге Украины участвовать. А в международных матчах (официальных) Украину только позорит
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+2
inflicted
З Ворсклою все було зрозуміло ще до початку сезону. Команда-виліт. Кожного року вилітають на першій або другій стадії
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0
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