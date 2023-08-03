Проклятие Ворсклы. Полтавская команда трижды подряд сразу же вылетала из ЛК
При этом украинская команда не проигрывала первый матч противостояния
Вечером 3 августа «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде проиграла грузинской «Диле» (1:3).
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Хотя неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1), по сумме двух матчей полтавская команда уступила и выбыла из еврокубков.
Каждый год – одно и то же!
Полтавская команда трижды подряд сразу же вылетала из Лиги конференций, в первом же своем раунде. При этом украинская команда не проигрывала первый матч противостояния. Так произошло во всех трех розыгрышах Лиги конференций в истории турнира.
Также забавно, что названия всех соперников Ворсклы были из трех или четырех букв. Кроме того, полтавская команда проигрывала либо из-за гола на последних минутах, либо же в овертайме.
Лига конференций 2021/22
- Ворскла (Украина) – КуПС (Финляндия)
Первый матч (на выезде) – 2:2. Ответный матч (дома) – 2:3 (д.в.), с голами на 90+3 и 111 мин.
Лига конференций 2022/23
- Ворскла (Украина) – АИК (Швеция)
Первый матч (дома) – 3:2. Ответный матч (на выезде) – 0:2 (д.в.), с голом на 107 мин.
Лига конференций 2023/24
- Ворскла (Украина) – Дила (Грузия)
Первый матч (дома) – 2:1. Ответный матч (на выезде) – 1:3, с голом на 86 мин.
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