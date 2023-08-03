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Лига конференций
03 августа 2023, 22:32 | Обновлено 03 августа 2023, 23:14
1286
16

Проклятие Ворсклы. Полтавская команда трижды подряд сразу же вылетала из ЛК

При этом украинская команда не проигрывала первый матч противостояния

03 августа 2023, 22:32 | Обновлено 03 августа 2023, 23:14
1286
16
Проклятие Ворсклы. Полтавская команда трижды подряд сразу же вылетала из ЛК
ФК Ворскла

Вечером 3 августа «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде проиграла грузинской «Диле» (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хотя неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1), по сумме двух матчей полтавская команда уступила и выбыла из еврокубков.

Каждый год одно и то же!

Полтавская команда трижды подряд сразу же вылетала из Лиги конференций, в первом же своем раунде. При этом украинская команда не проигрывала первый матч противостояния. Так произошло во всех трех розыгрышах Лиги конференций в истории турнира.

Также забавно, что названия всех соперников Ворсклы были из трех или четырех букв. Кроме того, полтавская команда проигрывала либо из-за гола на последних минутах, либо же в овертайме.

Лига конференций 2021/22

  • Ворскла (Украина) – КуПС (Финляндия)

Первый матч (на выезде) – 2:2. Ответный матч (дома) – 2:3 (д.в.), с голами на 90+3 и 111 мин.

Лига конференций 2022/23

  • Ворскла (Украина) – АИК (Швеция)

Первый матч (дома) – 3:2. Ответный матч (на выезде) – 0:2 (д.в.), с голом на 107 мин.

Лига конференций 2023/24

  • Ворскла (Украина) – Дила (Грузия)

Первый матч (дома) – 2:1. Ответный матч (на выезде) – 1:3, с голом на 86 мин.

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Дила Гори Ворскла Полтава Лига конференций Дила - Ворскла КуПС АИК статистические расклады
Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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dadlismit
Это не проклятие. Это ПОЗОРИЩЕ !  
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+12
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googlle
Сором, постійні виліти від незрозуміло кого. Нашо вони в ЄК взагалі пхаються. За три сезони найганебніша команда України.
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+10
Andrey_1992
команда ні про що, буду топити проти них в УПЛ, манав я їх бачити в євротурнірах
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+10
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valerafan1
Полтавські вівці а  не футболісти - це Ворскла. Ганьба.
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+6
KOT
Ещё не придумали турнир с которого они бы не вылетели)
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+6
BekXan
Це не прокляття Ворскли це прокляття керівники клубу.Які роблять все щоб команда не пробивалася в сітку еврокубків.За останні 3 роки що вони натворили в команді це просто звиздець.В Полтаві потрібно починаючи з президента клубу закінчуючи меньшим складом виганяти.Довели клуб вже до дупи
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+5
Istm
Лінь і непридатність.
Кіпріоти б'ються, клуби з Люксембургу, он мальтійці грузинів пройшли.
А ці...ГАНЬБА!
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+5
Мирко Градович
Позор Українського футболу. Нікчемна команда якась, бажання грати нуль... Шкода їм прапори наші давати перед грою з таким відношенням. Скрипник іди уже в Бундес, там мучай оберліги..... І воротніка забери Ісенка, бестолковий чувак
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+3
Tom😼
Капєц, всі матчі відповіді програвали. Це вже навіть не смішно.
Євроліга не їхнє. Може хоч в цьому сезоні будуть нові команди
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+2
ALKOSruLKA
...зате ці рагулі безперешкодно виїжджають з країни, а от вчителю/економісту не можна.... 
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+1
ALKOSruLKA
...просто криміналітет пострадянський возомнив себе менеджментом... Отара, а не команда.
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+1
roman75zpr
Ворскла: ну не шмогла я...
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+1
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