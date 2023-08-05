Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК

По итогам матчей в мид-уик определены потенциальные соперники «Днепра-1» и «Динамо» в раунде Q4 Лиги конференций.

«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской Славии в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.

Жеребьевка Q4 Лиги конференций пройдет 7 августа в швейцарском Ньоне. Оба украинских клуба на этой стадии будут сеяными.

Список возможных соперников украинских команд состоит из 16 команд (или пар), в нем внимание привлекает испанская «Осасуна», несеяная в этом раунде Q4.

Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК