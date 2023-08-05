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Лига конференций
05 августа 2023, 07:50 | Обновлено 05 августа 2023, 08:55
1826
2

Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК

Жеребьевка Q4 Лиги конференций пройдет 7 августа в швейцарском Ньоне

05 августа 2023, 07:50 | Обновлено 05 августа 2023, 08:55
1826
2
Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
УЕФА

По итогам матчей в мид-уик определены потенциальные соперники «Днепра-1» и «Динамо» в раунде Q4 Лиги конференций.

«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской Славии в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.

Жеребьевка Q4 Лиги конференций пройдет 7 августа в швейцарском Ньоне. Оба украинских клуба на этой стадии будут сеяными.

Список возможных соперников украинских команд состоит из 16 команд (или пар), в нем внимание привлекает испанская «Осасуна», несеяная в этом раунде Q4.

Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК

  • Осасуна (Испания)
  • Хапоэль Беер-Шева (Израиль) / Левски (Болгария)
  • Рапид Вена (Австрия) / Дебрецен (Венгрия)
  • Адана Демирспор (Турция) / Осиек (Хорватия)
  • Лех (Польша) / Спартак Трнава (Словакия)
  • Стяуа (Румыния) / Нордшелланд (Дания)
  • Хиберниан (Шотландия) / Люцерн (Швейцария)
  • Бешикташ (Турция) / Нефтчи (Азербайджан)
  • Русенборг (Норвегия) / Хартс (Шотландия)
  • Тобол (Казахстан) / Дерри Сити (Ирландия)
  • Арока (Португалия) / Бранн (Норвегия)
  • Легия (Польша) / Аустрия (Австрия)
  • Сепси (Румыния) / Актобе (Казахстан)
  • Твенте (Нидерланды) / Рига (Латвия)
  • АПОЭЛ (Кипр) / Дила (Грузия)
  • Б36 Торсхавн (Фареры) / Риека (Хорватия)
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Потенциальные соперники Днепра в 4 раунде лк.
Тонкий намёк, что славию они не пройдут. 
А как это ещё понимать? 
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+1
PUMA
Твенте,Осасунна,Бешикташ,Адана Демирспор,довольно таки опасные 
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0
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