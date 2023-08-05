Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Жеребьевка Q4 Лиги конференций пройдет 7 августа в швейцарском Ньоне
По итогам матчей в мид-уик определены потенциальные соперники «Днепра-1» и «Динамо» в раунде Q4 Лиги конференций.
«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской Славии в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.
Жеребьевка Q4 Лиги конференций пройдет 7 августа в швейцарском Ньоне. Оба украинских клуба на этой стадии будут сеяными.
Список возможных соперников украинских команд состоит из 16 команд (или пар), в нем внимание привлекает испанская «Осасуна», несеяная в этом раунде Q4.
Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
- Осасуна (Испания)
- Хапоэль Беер-Шева (Израиль) / Левски (Болгария)
- Рапид Вена (Австрия) / Дебрецен (Венгрия)
- Адана Демирспор (Турция) / Осиек (Хорватия)
- Лех (Польша) / Спартак Трнава (Словакия)
- Стяуа (Румыния) / Нордшелланд (Дания)
- Хиберниан (Шотландия) / Люцерн (Швейцария)
- Бешикташ (Турция) / Нефтчи (Азербайджан)
- Русенборг (Норвегия) / Хартс (Шотландия)
- Тобол (Казахстан) / Дерри Сити (Ирландия)
- Арока (Португалия) / Бранн (Норвегия)
- Легия (Польша) / Аустрия (Австрия)
- Сепси (Румыния) / Актобе (Казахстан)
- Твенте (Нидерланды) / Рига (Латвия)
- АПОЭЛ (Кипр) / Дила (Грузия)
- Б36 Торсхавн (Фареры) / Риека (Хорватия)
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