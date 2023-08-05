СЛОБОДЯН: Разве в Европе так судят? Не засчитаны голы, нарисованы пенальти

Президент ФК «Оболонь» Александр Слободян прокомментировал столичное дерби между «Оболонью» и «Динамо» во 2-м туре УПЛ (2:4), а также раскритиковал судейство:

«Сейчас поблагодарил своих футболистов в раздевалке. Мне кажется, они выглядели достойно, игроки старались. К сожалению, сегодня я бы назвал игру театром одного актера. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Он испортил те цифры на табло, которые могли там быть.

Думаю, что на табло должны были быть ничейные цифры. Может быть, 3:3. Не засчитаны два наших гола, нарисованные пенальти. Все все видели. Судейство было одностороннее откровенно. Только в последние 15 минут матча, когда игра была сделана, рефери что-то начал показывать и в другую сторону. А так все было в одну. Неужели в Европе так судят? Неужели нашему сопернику нужно так помогать?

В предыдущей нашей игре с «Колосом» была симпатия к нашему сопернику, но не настолько заметная. А сегодня – это просто ужас. Это позорное судейство. Уверен, что нашим грандам не нужно так помогать, если они хотят, чтобы был интересный чемпионат. Все мы хотим, чтобы в Европе украинские команды показывали достойный результат.

Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству, как в Европе. Не нужно засуживать так называемые маленькие команды. Думаю, что у нас мало футболистов, которые имеют опыт борьбы на уровне Премьер-лиги, но ребята выглядели достойно. Матч был со взаимными шансами на успех».