Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СЛОБОДЯН: Разве в Европе так судят? Не засчитаны голы, нарисованы пенальти
Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 01:23 | Обновлено 05 августа 2023, 01:39
256
1

СЛОБОДЯН: Разве в Европе так судят? Не засчитаны голы, нарисованы пенальти

Президент «Оболони» жестко раскритиквал судейство в матче против «Динамо»

05 августа 2023, 01:23 | Обновлено 05 августа 2023, 01:39
256
1
СЛОБОДЯН: Разве в Европе так судят? Не засчитаны голы, нарисованы пенальти
ФК Оболонь.​​​​​​​ Александр Слободян

Президент ФК «Оболонь» Александр Слободян прокомментировал столичное дерби между «Оболонью» и «Динамо» во 2-м туре УПЛ (2:4), а также раскритиковал судейство:

«Сейчас поблагодарил своих футболистов в раздевалке. Мне кажется, они выглядели достойно, игроки старались. К сожалению, сегодня я бы назвал игру театром одного актера. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Он испортил те цифры на табло, которые могли там быть.

Думаю, что на табло должны были быть ничейные цифры. Может быть, 3:3. Не засчитаны два наших гола, нарисованные пенальти. Все все видели. Судейство было одностороннее откровенно. Только в последние 15 минут матча, когда игра была сделана, рефери что-то начал показывать и в другую сторону. А так все было в одну. Неужели в Европе так судят? Неужели нашему сопернику нужно так помогать?

В предыдущей нашей игре с «Колосом» была симпатия к нашему сопернику, но не настолько заметная. А сегодня – это просто ужас. Это позорное судейство. Уверен, что нашим грандам не нужно так помогать, если они хотят, чтобы был интересный чемпионат. Все мы хотим, чтобы в Европе украинские команды показывали достойный результат.

Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству, как в Европе. Не нужно засуживать так называемые маленькие команды. Думаю, что у нас мало футболистов, которые имеют опыт борьбы на уровне Премьер-лиги, но ребята выглядели достойно. Матч был со взаимными шансами на успех».

По теме:
Рух – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Источник: Леднев близок к возвращению из Динамо в Зарю
Минай – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Александр Слободян судейство
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Футбол | 04 августа 2023, 09:10 20
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды

Украина занимает 14-ю позицию в пятилетнем рейтинге УЕФА

Малиновским интересуются в Турции и в Италии. Названы команды
Футбол | 04 августа 2023, 22:10 1
Малиновским интересуются в Турции и в Италии. Названы команды
Малиновским интересуются в Турции и в Италии. Названы команды

Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Бешикташе или в «Торино»

ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
Теннис | 04.08.2023, 09:33
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
Динамо вступает в борьбу. Итоги квалификации Q2 Лиги конференций, пары Q3
Футбол | 04.08.2023, 02:30
Динамо вступает в борьбу. Итоги квалификации Q2 Лиги конференций, пары Q3
Динамо вступает в борьбу. Итоги квалификации Q2 Лиги конференций, пары Q3
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
Футбол | 04.08.2023, 17:40
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Евгений Семыкин
Не смотрел матч... удары в створ: 4-10 , счет 2-4. математически несправедлявости не особо наблюдается...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
03.08.2023, 06:39 5
Футбол
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
03.08.2023, 22:03 9
Футбол
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
03.08.2023, 21:20 3
Баскетбол
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
04.08.2023, 13:55 70
Футбол
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
03.08.2023, 22:20 49
Теннис
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
03.08.2023, 23:23 15
Футбол
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
03.08.2023, 12:13 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем