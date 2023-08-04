В рамках 2-го тура Украинской Премьер-лиги состоялось киевское дерби между «Оболонью» и «Динамо». Несмотря на жару (на момент начала матча в Киеве было +34 градуса), команды начали встречу в интенсивном темпе, при этом наблюдался активный прессинг со стороны обоих соперников. Динамовцы больше владели мячом, пытаясь позиционными атаками вскрыть оборону хозяев поля. «Пивовары» рассчитывали на забросы мяча за спины защитников «Динамо», и такая тактика не была малоперспективной. Одну из атак даже завершил точным ударом Мединский, но арбитр зафиксировал оффсайд у Таранухи, который участвовал в эпизоде. VAR подтвердил решение Юрия Иванова.

Вскоре ситуация повторилась у противоположных ворот. Ну, почти повторилась. После скидки на ход от Буяльского Ванат отправил мяч в ближнюю «девятку», но Иванов зафиксировал оффсайд у форварда. Снова видеоассистенты долго рассматривали момент, и второй раз в матче решение было принято не в пользу «Оболони»: арбитр указал на центр поля.

«Пивовары» отреагировали активными атаками, в результате чего Бущану пришлось демонстрировать реакцию после ударов Черненко и Суханова. А после короткой паузы, связанной с освежающими процедурами, тот же Суханов издали пробил рядом со штангой. Но затем хозяев поля постигла еще одна неприятность. Мороз в штрафной наступил на ногу Буяльскому, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Ярмоленко с «точки» не оставил шансов Федоривскому, забив свой 100-й гол в Украинской Премьер-лиге.

Футболисты «Оболони» продолжили активно атаковать, но «бело-синие» едва не забили еще один гол. Ярмоленко технично сыграл в штрафной соперников и несильно пробил мимо голкипера, а Черненко успел с линии ворот выбить мяч. Через несколько минут Ярмоленко из-за пределов штрафной попал в штангу. А под конец тайма снова арбитры смотрели видеоповтор. Черненко пробил со штрафного с левого фланга и мяч оказался в воротах «Динамо». Иванов зафиксировал оффсайд у Мороза, который пытался подправить мяч в ворота, но после работы VAR засчитал гол.

Перед перерывом счет и вовсе едва не стал равным, когда после срезки от Сироты мяч пролетел над перекладиной. Но и на этом было еще не все. На пятой компенсированной минуте прострел Дубинчака с левого фланга точным ударом замкнул Буяльский.

В начале второй половины встречи интрига снова возродилась. Карась сыграл на опережение и головой замкнул навес со штрафного. Динамовцы сразу ответили своим голевым моментом: Ярмоленко со штрафного попал в «стенку», а после отскока Сидорчук пробил в штангу. Добивал Ярмоленко, и еще раз «Оболонь» спас каркас ворот.

В середине второго тайма мяч снова оказался в воротах «Динамо», и снова арбитр зафиксировал оффсайд у футболиста «Оболони». На этот раз для просмотра видеоповторов много времени не понадобилось: положение вне игры было очевидным. А вскоре ситуация для «пивоваров» совсем усугубилась. Виталий Груша в течение нескольких минут получил две желтые карточки (причем, первую – за симуляцию), оставив свою команду в меньшинстве.

«Бело-синие» сразу реализовали свое численное преимущество. Лукьянчук в штрафной сбил Ваната, и Ярмоленко снова хладнокровно реализовал пенальти. В большинстве подопечные Мирчи Луческу спокойно довели матч до победного окончания.

На следующей неделе «Динамо» стартует в квалификации Лиги конференций и сыграет в Салониках с «Арисом», а затем «бело-синие» встретятся с «Металлистом 1925». «Пивовары» в следующем туре сыграют с «Черноморцем».

Наши оценки:

Замены Оболони: Карась - 6,0, Краснопир - 5,5, Груша - 3,0, Осман - б/о, Нагиев - б/о.

Замены Динамо: Волошин - 5,5, Бражко - 5,5, Шепелев - 5,5, Вивчаренко - б/о, Диалло - б/о.

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Оболонь» - «Динамо» - 2:4.

Черненко, 42, Карась, 50 - Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, 76, пен, Буяльский, 45+5.

Мороз, 30, Груша, 69, Мединский, 79 - Кабаев, 22, Сидорчук, 58, Шепелев, 78, Дубинчак, 79, Вивчаренко, 89.

Груша, 73 (две ЖК).

«Оболонь»: Федоривский - Лукьянчук, Приймак, Черненко, Прокопенко, Слободян (Осман, 84), Мединский (Нагиев, 84), Вовкун (Карась, 32), Мороз, Суханов (Краснопир, 65), Тарануха (Груша, 65).

«Динамо»: Бущан – Дубинчак (Вивчаренко, 82), Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук (Бражко, 65), Шапаренко (Шепелев, 65), Буяльский, Кабаев (Н. Волошин, 46), Ярмоленко, Ванат (Диалло, 82).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

ОБОЛОНЬ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА