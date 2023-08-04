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Оболонь
04.08.2023 17:00 – FT 2 : 4
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 18:59 | Обновлено 04 августа 2023, 19:43
3875
79

Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь

Ярмоленко забил сотый гол в карьере, Ванат тоже отличился, были также удаление и два пенальти

04 августа 2023, 18:59 | Обновлено 04 августа 2023, 19:43
3875
79
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
УПЛ

В рамках 2-го тура Украинской Премьер-лиги состоялось киевское дерби между «Оболонью» и «Динамо». Несмотря на жару (на момент начала матча в Киеве было +34 градуса), команды начали встречу в интенсивном темпе, при этом наблюдался активный прессинг со стороны обоих соперников. Динамовцы больше владели мячом, пытаясь позиционными атаками вскрыть оборону хозяев поля. «Пивовары» рассчитывали на забросы мяча за спины защитников «Динамо», и такая тактика не была малоперспективной. Одну из атак даже завершил точным ударом Мединский, но арбитр зафиксировал оффсайд у Таранухи, который участвовал в эпизоде. VAR подтвердил решение Юрия Иванова.

Вскоре ситуация повторилась у противоположных ворот. Ну, почти повторилась. После скидки на ход от Буяльского Ванат отправил мяч в ближнюю «девятку», но Иванов зафиксировал оффсайд у форварда. Снова видеоассистенты долго рассматривали момент, и второй раз в матче решение было принято не в пользу «Оболони»: арбитр указал на центр поля.

«Пивовары» отреагировали активными атаками, в результате чего Бущану пришлось демонстрировать реакцию после ударов Черненко и Суханова. А после короткой паузы, связанной с освежающими процедурами, тот же Суханов издали пробил рядом со штангой. Но затем хозяев поля постигла еще одна неприятность. Мороз в штрафной наступил на ногу Буяльскому, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Ярмоленко с «точки» не оставил шансов Федоривскому, забив свой 100-й гол в Украинской Премьер-лиге.

Футболисты «Оболони» продолжили активно атаковать, но «бело-синие» едва не забили еще один гол. Ярмоленко технично сыграл в штрафной соперников и несильно пробил мимо голкипера, а Черненко успел с линии ворот выбить мяч. Через несколько минут Ярмоленко из-за пределов штрафной попал в штангу. А под конец тайма снова арбитры смотрели видеоповтор. Черненко пробил со штрафного с левого фланга и мяч оказался в воротах «Динамо». Иванов зафиксировал оффсайд у Мороза, который пытался подправить мяч в ворота, но после работы VAR засчитал гол.

Перед перерывом счет и вовсе едва не стал равным, когда после срезки от Сироты мяч пролетел над перекладиной. Но и на этом было еще не все. На пятой компенсированной минуте прострел Дубинчака с левого фланга точным ударом замкнул Буяльский.

В начале второй половины встречи интрига снова возродилась. Карась сыграл на опережение и головой замкнул навес со штрафного. Динамовцы сразу ответили своим голевым моментом: Ярмоленко со штрафного попал в «стенку», а после отскока Сидорчук пробил в штангу. Добивал Ярмоленко, и еще раз «Оболонь» спас каркас ворот.

В середине второго тайма мяч снова оказался в воротах «Динамо», и снова арбитр зафиксировал оффсайд у футболиста «Оболони». На этот раз для просмотра видеоповторов много времени не понадобилось: положение вне игры было очевидным. А вскоре ситуация для «пивоваров» совсем усугубилась. Виталий Груша в течение нескольких минут получил две желтые карточки (причем, первую – за симуляцию), оставив свою команду в меньшинстве.

«Бело-синие» сразу реализовали свое численное преимущество. Лукьянчук в штрафной сбил Ваната, и Ярмоленко снова хладнокровно реализовал пенальти. В большинстве подопечные Мирчи Луческу спокойно довели матч до победного окончания.

На следующей неделе «Динамо» стартует в квалификации Лиги конференций и сыграет в Салониках с «Арисом», а затем «бело-синие» встретятся с «Металлистом 1925». «Пивовары» в следующем туре сыграют с «Черноморцем».

Наши оценки:

Замены Оболони: Карась - 6,0, Краснопир - 5,5, Груша - 3,0, Осман - б/о, Нагиев - б/о.

Замены Динамо: Волошин - 5,5, Бражко - 5,5, Шепелев - 5,5, Вивчаренко - б/о, Диалло - б/о.

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Оболонь» - «Динамо» - 2:4.

Черненко, 42, Карась, 50 - Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, 76, пен, Буяльский, 45+5.

Мороз, 30, Груша, 69, Мединский, 79 - Кабаев, 22, Сидорчук, 58, Шепелев, 78, Дубинчак, 79, Вивчаренко, 89.

Груша, 73 (две ЖК).

«Оболонь»: Федоривский - Лукьянчук, Приймак, Черненко, Прокопенко, Слободян (Осман, 84), Мединский (Нагиев, 84), Вовкун (Карась, 32), Мороз, Суханов (Краснопир, 65), Тарануха (Груша, 65).

«Динамо»: Бущан – Дубинчак (Вивчаренко, 82), Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук (Бражко, 65), Шапаренко (Шепелев, 65), Буяльский, Кабаев (Н. Волошин, 46), Ярмоленко, Ванат (Диалло, 82).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

ОБОЛОНЬ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 80
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ZvychainyiFanat
Якщо вже й проводити дербі, то тільки такі. У цьому матчі було все, що потрібно вболівальнику: 6 голів, гострі моменти у виконанні обох команд, фантастичні сейви, червона картка, голи з офсайдів та інше. Величезне дякую командам за таку гру, її було надзвичайно цікаво дивитися. Окремо хочу відзначити вболівальників, без них цей матч не був би настільки сильним. Буду вірити, що це не остання така хороша гра у цьому сезоні УПЛ. Слава Україні!
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+15
Rollins994
настоящее киевское дерби. респект.
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+15
🔱Avtoigor🔱
Дякую столичним клубам за фантастичний матч.
Вітаю всіх вболівальників, всім гарного вечора.
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+11
FunnyCat_____
крутой матч по накалу страстям и эмоциям .
Хорошо что был ВАР, и с ним вопросы остались, но без него это был бы очередной скандал
Защита ДК -  ужас. особенно центр, не представляю что себе думает Суркис
Оболонь крутая команда, которая добирает желанием !!! 
Удачи обоим командам в дальнейшем !
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+11
Показать Скрыть 5 ответов
Darkness1984
Цікава була гра) 
Динамо з перемогою..
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+10
PUMA
Всех с победой.
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+9
DK1961
Дерби веселое из-за ляпов центра защиты Динамо и Бущана
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+8
Jaime_Lannister
Тренер Оболоні: не хочу і не буду говорити про суддів .. І відразу ж купа слів про суддів та спірні моменти ))))))
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+7
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Rollins994
12/10 матч. лучше в этом сезоне не будет в упл уверен
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+7
Remark
Статья должна называться "Чемпионский старт 2.0"
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+6
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No name
От таким і має бути дербі, в не всякі пародії за участю кротів...
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+5
Summertime
Ярмоленко - с возвращением!  Я надеялся что он сорвётся с 99 и это произошло.   А пенальти все звёзды любят исполнять.  Так что - зачёт.  Интересно как это событие отметит Селезнёв.
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+3
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avk2307
Пока по игре Динамо намного ярче Шахтера играет . Но это ж не значит, что в октябре не наступит спад. Я надеюсь в этом году ДК будет чемпионом , ну и с защитой что то надо решать, проходной двор.
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+2
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FunnyCat_____
Кстати, Злой Голубец, то есть Глобинец, ты ж до игры тут рассказывал что Обоонь сольет сама, а уже у тебя судейский скандал?
Когда вас бурбас научит придерживаться одной версии бреда который вы черпаете из ваших методичек 
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+1
Перець
Матч по інтризі вартий ліги чемпіонів, шахтар в цьому сезоні чемпіонство під великим сумнівом 
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+1
FunnyCat_____
кстати, а кто и зачем додумался ставить матч на 17.00 в 35 градусную жару?
 или это уже околофутбол вов всю от ффу павелковского?
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+1
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easterly
післяматчеве в"ю тренера Оболоні - трохи смішно, знову сльози крокодила))
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+1
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Burevestnik
 при забиванні голу в ворота Оболоні  Буяльський сунувся на своїй дупі !!! 
хіба такий гол можна зараховувати ?   
куди, бл..., суддя дивився ?
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-2
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FunnyCat_____
Бедный ВаДо, все так ждал что кто то начнет набрасывать по поводу судейства, но так и не дождавшись сам выплеснул всю методичку с чистой совестью!
Все голы Динамо -  не честные
Все голы в ворота ДК -  честные 
Вадо не тот человек который будет врать !
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-3
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SandroKing
Судді як завжди у своєму стилі. Шахтар і Динамо то окрема каста.
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-3
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