04.08.2023 17:00 – FT 2 : 4
Украина. Премьер лига04 августа 2023, 20:29 | Обновлено 04 августа 2023, 21:22
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Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
Победа «Динамо» и неоднозначное судейство
04 августа 2023, 20:29 | Обновлено 04 августа 2023, 21:22
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Сегодня «Динамо» Киев во втором туре УПЛ на выезде обыграло «Оболонь» со счетом 4:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
«Оболонь» - «Динамо» - 2:4.
Черненко, 42, Карась, 50 - Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, 76, пен, Буяльский, 45+5.
Мороз, 30, Груша, 69, Мединский, 79 - Кабаев, 22, Сидорчук, 58, Шепелев, 78, Дубинчак, 79, Вивчаренко, 89.
Груша, 73 (две ЖК).
События матча
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
73’
Виталий Груша (Оболонь) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Карась (Оболонь).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Оболонь).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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