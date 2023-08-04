Сегодня «Динамо» Киев во втором туре УПЛ на выезде обыграло «Оболонь» со счетом 4:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

«Оболонь» - «Динамо» - 2:4.

Черненко, 42, Карась, 50 - Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, 76, пен, Буяльский, 45+5.

Мороз, 30, Груша, 69, Мединский, 79 - Кабаев, 22, Сидорчук, 58, Шепелев, 78, Дубинчак, 79, Вивчаренко, 89.

Груша, 73 (две ЖК).