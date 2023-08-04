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Оболонь
04.08.2023 17:00 – FT 2 : 4
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 20:29 | Обновлено 04 августа 2023, 21:22
2088
1

Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча

Победа «Динамо» и неоднозначное судейство

04 августа 2023, 20:29 | Обновлено 04 августа 2023, 21:22
2088
1
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо

Сегодня «Динамо» Киев во втором туре УПЛ на выезде обыграло «Оболонь» со счетом 4:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

«Оболонь» - «Динамо» - 2:4.

Черненко, 42, Карась, 50 - Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, 76, пен, Буяльский, 45+5.

Мороз, 30, Груша, 69, Мединский, 79 - Кабаев, 22, Сидорчук, 58, Шепелев, 78, Дубинчак, 79, Вивчаренко, 89.

Груша, 73 (две ЖК).

События матча

76’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
73’
Виталий Груша (Оболонь) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Карась (Оболонь).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Оболонь).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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Володимир Підвірний
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