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Оболонь
04.08.2023 17:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 00:23 | Обновлено 04 августа 2023, 00:27
181
0

Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Подзабытое столичное дерби

04 августа 2023, 00:23 | Обновлено 04 августа 2023, 00:27
181
0
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В пятницу, 4 августа, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Динамо». Стартовый свисток рефери прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Оболонь


Киевская «Оболонь» в новом сезоне наконец-то вернулась в число команд-участниц Премьер-лиги и это событие действительно стоит отметить, так как редкому коллективу в наших реалиях удается вылететь в низший дивизион, пережить процесс расформирования, но затем возродиться под тем же брендом и в конце концов вернуться назад в «элиту». Второе место в Первой лиге по итогам прошлой кампании позволило завершить этот изнурительный процесс, но затем наступило лето и надо было что-то решать в плане формирования более серьезного костяка.

И вот тут «пивовары» показали себя не с лучшей стороны в плане скаутинга, так как, пока «Полесье» и «ЛНЗ» расхватывали статусных исполнителей, «Оболонь» ограничивалась подписанием свободных агентов пусть и с известными именами для УПЛ, но все-таки не такого статуса, как у бывших соперников по Первой лиге. Выделим, быть может, опытного голкипера Александра Рыбку и экс-защитников «Ингульца» Дмитрия Нагиева и «Львова» Артема Вовкуна – они хоть имеют опыт выступлений в УПЛ. Про Владислава Приймака и Ростислава Таранухи из «Карпат» также не забываем.

В итоге, вся эта компания под руководством Валерия Иващенко в первом туре сражалась с одним из наиболее неприятных для соперничества коллективов нашей страны – ковалевским «Колосом». Это была первая игра нового сезона и она, увы, не порадовала нас забитыми мячами (0:0). Более того – «пивовары» очень нервничали, как казалось по общему плану, и в итоге дебютной записью в протоколе арбитров в этом футбольном году стало предупреждение для Тараса Мороза – какое-никакое, а событие. Сам же футбол был достаточно посредственного качества, проще говоря – не впечатлили новички. Но и не разочаровали, надо признать.

Динамо Киев


А вот киевское «Динамо» уже с первых минут своей встречи против закарпатского «Миная» было очень близко к тому, чтобы испортить настроение своим болельщикам. «Бело-синие» пропустили быстрый гол из-за ошибки юного Кристиана Биловара, но затем сумели перевернуть игру дублем Владислава Ваната и даже подойти вплотную к разгрому соперников (4:1). И все это вместилось в первый матч Андрея Ярмоленко после возвращения в украинский футбол. Хотя чуть ли не больше, чем опытного форварда, обсуждали именно неудачные выступления молодого центрального защитника.


А что еще остается делать Мирче Луческу, кроме как идти на такой откровенный риск? «Динамо» зашло в сезон с травмой у Максима Дячука и теперь уже удалением у Дениса Попова, окончательного решения по сроку дисквалификации за прямую красную карточку которого еще никто не принял. Как итог, Александр Сирота в неоптимальных кондициях и Кристиан Биловар – пара для центра обороны киевлян на ближайшее время, с чем придется, по всей видимости, мириться болельщикам.

В такой ситуации остается только пожать плечами, как «Динамо» умудрилось отдать молодого Артема Боля в аренду луганской «Заре»? Учитывая, что трансферную кампанию за счет подписания Ярмоленко в качестве свободного агента и множества вернувшихся из аренд игроков можно считать действительно неплохой, четвертая команда по итогам прошлого сезона все равно не усилилась настолько, чтобы в последствии выдержать еще и темп осенней части еврокубков. А там еще греческий «Арис» на пути в квалификации Лиги Европы УЕФА не за горами, поэтому «Динамо» фактически с порога входит в режим турбулентности.

История встреч


Футбольные пути «Оболонь» и «Динамо» ранее пересекались 14 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «Динамо» – 11 против одной, при двух ничьих. Команды последний раз играли между собой в ноябре 2011 года, когда на «Оболонь-Арене» гол Андрея Ярмоленко принес победу «бело-синим».

Ориентировочные составы


«Оболонь»: Федоривский – Осман, Лукьянчук, Приймак, Фатеев – Косовский, Черненко – Прокопенко, Слободян, Мединский – Краснопир.

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Сирота, Биловар, Тымчик – Сидорчук, Шапаренко – Кабаев, Буяльский, Ярмоленко – Ванат.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что гости добудут уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Динамо» Киев (-2) с коэффициентом 2.18.

4 августа, пятница

«Оболонь» – «Динамо» Киев
Киев, «Оболонь-Арена». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ОБОЛОНЬ – ДИНАМО КИЕВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр:
Прогноз Sport.ua – 0:3
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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