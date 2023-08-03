В пятницу, 4 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевские «Оболонь» и «Динамо». Игра пройдет в столице Украины на поле «Оболонь-Арены», начало – в 17:00.

«Оболонь» многие записали перед стартом сезона в аутсайдеры, но «пивовары» уже успели набрать первые очки по возвращении в УПЛ, расписав безголевую ничью с крепким «Колосом». Тренер ковалевцев причиной ничьей назвал слишком высокую траву и медленное поле «Оболонь-Арены», но «динамовцам» подобные отмазки в случае потери очков не подойдут. Правда, предпосылок для неудачи в дерби немного, ведь в первом туре уверенно подопечными Луческу был разгромлен «Минай» (4:1). Учитывая скандальную осечку «Шахтера», вполне реальна возможность уже на старте сезона оставить «горняков» позади себя в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Динамо» в украинской версии сайта.