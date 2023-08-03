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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 20:13 | Обновлено 03 августа 2023, 20:14
868
0

Оболонь – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2023, 20:13 | Обновлено 03 августа 2023, 20:14
868
0
Оболонь – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ. Владислав Ванат
03 августа в 19:53 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В пятницу, 4 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевские «Оболонь» и «Динамо». Игра пройдет в столице Украины на поле «Оболонь-Арены», начало – в 17:00.

«Оболонь» многие записали перед стартом сезона в аутсайдеры, но «пивовары» уже успели набрать первые очки по возвращении в УПЛ, расписав безголевую ничью с крепким «Колосом». Тренер ковалевцев причиной ничьей назвал слишком высокую траву и медленное поле «Оболонь-Арены», но «динамовцам» подобные отмазки в случае потери очков не подойдут. Правда, предпосылок для неудачи в дерби немного, ведь в первом туре уверенно подопечными Луческу был разгромлен «Минай» (4:1). Учитывая скандальную осечку «Шахтера», вполне реальна возможность уже на старте сезона оставить «горняков» позади себя в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Динамо» в украинской версии сайта.

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Оболонь Киев Динамо Киев Оболонь - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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